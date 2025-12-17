NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Narcolancha

Comando Sur de Estados Unidos anunció la destrucción de otra "narcolancha" en el Pacífico Oriental

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Embarcación destruida en el Pacífico Oriental - Foto: X
El Comando Sur de Estados Unidos, la noche del pasado lunes también informó sobre el aniquilamiento de otras tres embarcaciones en aguas internacionales.

A través de un comunicado compartido en la plataforma digital X, el Comando Sur de Estados Unidos anunció la nueva destrucción de una narco-lancha en el Pacífico Oriental.

“El 17 de diciembre, bajo la dirección del Secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada en aguas internacionales”, se lee en la notificación.

“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Cuatro narcoterroristas hombres murieron y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, agrega la circular.

El Comando Sur de Estados Unidos, la noche del pasado lunes también informó sobre el aniquilamiento de otras tres embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico Oriental. En ese hecho, ocho personas fueron dadas de baja.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, por su parte, sostuvo el martes que continuarán los ataques contra las presuntas 'narcolanchas' en el Caribe y el Pacífico por parte de las fuerzas armadas de su país.

Rubio hizo el anuncio a la prensa luego de una reunión bipartidista con los demócratas, quienes han cuestionado fuertemente los ataques a mar abierto y piden un proceso judicial para los sospechosos.

"Tuvimos una audiencia clasificada, por lo que no podemos discutir los detalles. Creo que es nuestra reunión bipartidista número 22 o 23. Seguiremos colaborando con el Congreso en este asunto (…) Ha sido una misión muy exitosa que sigue en marcha y continúa, y el Congreso está al tanto de cómo se está desarrollando y cómo avanza", contó Rubio.

Al igual que los demócratas, otros sectores, incluso internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han criticado el proceder del Gobierno Trump y han calificado las ejecuciones de "extrajudiciales".

"Como he dicho, creo que es nuestra reunión número 22 o 23 de este tipo. Sin duda, es al menos la cuarta o quinta en la que he participado y estas reuniones seguirán celebrándose y continuarán", adelantó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue militar cerca de las costas de Venezuela, en el Caribe y el Pacífico para hacer frente a los carteles de la droga, incluido contra el que designó como Organización Terrorista Extranjera, el Cartel de los Soles, que asegura es encabezado por Nicolás Maduro.

Desde Washington se ha intensificado la presión contra el régimen de Maduro. Fuentes cercanas a la administración Trump han revelado que el republicano le ha puesto algunos ultimátum a quien considera un líder ilegítimo.

