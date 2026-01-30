¿Cuáles son los elementos esenciales que debe incluir una ley de amnistía justa en Venezuela? Responde Alfredo Romero de Foro Penal

Este viernes 30 de enero, Delcy Rodríguez anunció la presentación de una propuesta de ley de amnistía general ante la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, la cual beneficiaría a cientos de presos políticos detenidos arbitrariamente en Venezuela.

La iniciativa representaría un giro significativo respecto a anteriores excarcelaciones, ya que como "amnistía" debe contemplar no solo la liberación sino también la anulación de las causas judiciales contra los beneficiarios.

El anuncio se produce a menos de un mes de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, un periodo en el que se ha mantenido e intensificado la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano.

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal y especialista en derechos humanos, aclaró que "la amnistía no es un perdón" ni un indulto, sino un proceso de olvido de situaciones donde no se establecen responsabilidades.

Romero expresó preocupación sobre la amplitud y condiciones específicas de la propuesta, advirtiendo que sin la participación de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, "la amnistía parte de una discriminación".

Las organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos han exigido la publicación de listas completas de beneficiarios y que la medida abarque a personas detenidas desde 2014, cuando se intensificó la represión.

La demanda principal es que la amnistía incluya a todos quienes fueron encarcelados "solo por oponerse a la dictadura chavista", como señaló en NTN24 el analista Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown.

Romero estableció tres elementos esenciales que debe incluir una ley de amnistía justa: no otorgar impunidad a crímenes graves de violación de derechos humanos ni crímenes de lesa humanidad; garantizar la liberación total, presente, pasada y futura de personas sometidas a persecución política arbitraria; y asegurar la reparación de las víctimas, elemento que calificó como "fundamental y esencial" para evitar que el proceso se convierta en un mecanismo de impunidad.

La propuesta también generó interrogantes sobre si equipararía a presos políticos con personas que cometieron otros tipos de delitos, aspecto que permanece sin aclarar hasta conocer el texto completo del proyecto de ley.