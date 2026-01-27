NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
Rusia

Rusia dice que hechos en Venezuela e Irán lo obligan junto a China a analizar la "situación de seguridad"

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Rusia. (Canva)
Se trata de la más reciente declaración de Rusia sobre Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro que se dio el pasado 3 de enero.

El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, dijo el martes tras entrevistarse con su homólogo chino que los acontecimientos en Venezuela e Irán exigen que los ministerios de Defensa ruso y chino "analicen constantemente la situación de seguridad y tomen las medidas oportunas".

Se trata de la más reciente declaración de Rusia sobre Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro que se dio el pasado 3 de enero en medio de unos ataques de Estados Unidos sobre Caracas.

El embajador ruso en Caracas, Serguéi Melik-Bagdasárov, había expresado el lunes sobre la situación en Venezuela que el régimen disparó con baterías antiaéreas rusas contra tropas estadounidenses aquel 3 de enero pero que falló por falta de capacitación del personal militar.

“Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla”, aseguró durante una entrevista con el canal Rossia 24.

El embajador ruso responsabilizó a los militares de no contar con la “debida capacitación” para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá, que de acuerdo con Serguéi fallaron durante la operación del pasado 3 de enero.

“Hubo al menos dos disparos y ambos fallaron su objetivo”, me informaron.

Pese a esto, el embajador indicó que la cooperación militar continúa y esta “no se ha cancelado”, pues Rusia mantendrá sus compromisos y, por lo tanto, los sistemas de armas rusos en el país latinoamericano continuarán “durante décadas”.

El Kremlin ha sido criticado por no poder garantizar la defensa de sus aliados. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, defendió la inversión rusa en Venezuela, afirmando que Rusia quiere mantener sus compromisos en el país.

“Tenemos varios proyectos que nos interesa continuar”, informó y dijo Rusia “ha mantenido contacto constante con los líderes venezolanos a diario desde el principio y conoce bien” a la nueva cabeza del régimen, Delcy Rodríguez.

Maduro cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.

Maduro, cabe recordar, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

