La embajada de Estados Unidos anunció beneficio de cita de visado para personas que ya tengan boletas para el Mundial 2026: este es el paso a paso

Este miércoles, la embajada de Estados Unidos en Bogotá, publicó a través de su red social X un anunció positivo para quienes ya tienen las entradas oficiales para el Mundial FIFA 2026.

El servicio funciona mediante el sistema para programar citas prioritarias de la FIFA, denominado “FIFA PASS”. Al ya haber comprado las boletas en la pagina oficial de la organización, usted ya tiene automáticamente el beneficio de activar el FiFA PASS.

El cual le da acceso prioritario a una cita de entrevista para la visa estadounidense, esto significa que podrá conseguir la cita más rápido que una persona que solicita visa normal.

¿Cómo funciona?

Primer paso

Iniciar sesión en su cuenta de “fifa.com” para enviar el formulario de registro para “FIFA PASS”.

Posteriormente, introduzca su nombre y número de pasaporte exactamente como aparecen en su pasaporte.

Segundo paso

Comience el proceso de solicitud de visado en la página web state.gov/fifa-world-cup-26, seguido a esto, seleccione el país de nacionalidad o residencia donde usted hará la solicitud.

Después, llene el formulario de solicitud de visado DS-160, introduzca su nombre y número de pasaporte en el formulario de solicitud de visado (DS-160) exactamente como aparece en su pasaporte.

Recuerde que debe ser la misma información de su pasaporte que introdujo en “fifa.com”.

Paso tres

Programe su cita para la entrevista de visado, suba una foto actual y realice el pago de la tasa de su visado, si le preguntan que si usted es portador/a de una boleta de FIFA, es importante asegurarse que responda “sí”.

Por último, si su información en el sistema de visados coincide con la del formulario de registro recibirá acceso a una cita para un pase de la FIFA.

Cabe recalcar que este beneficio solo es una “ayuda”.

No garantiza que te aprueben la visa.

No elimina la entrevista ni los requisitos.

No aplica si compraste entradas por reventa o terceros.

Por lo tanto, debe cumplir los requisitos normales de visa (documentos, motivo del viaje, solvencia, etc.), finalmente, la embajada será el encargado de tomar la decisión final.