Martes, 16 de diciembre de 2025
Marco Rubio

"Ha sido una misión muy exitosa que sigue en marcha": Marco Rubio advierte, tras reunión con los demócratas, que van a continuar los ataques contra presuntas narcolanchas

diciembre 16, 2025
Por: David Esteban Pinzón
El anuncio de Rubio se da un día después de que el Comando Sur de Estados Unidos confirmara nuevos ataques cinéticos letales en aguas internacionales.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este martes que continuarán los ataques contra las presuntas 'narcolanchas' en el Caribe y el Pacífico por parte de las fuerzas armadas de su país.

Rubio hizo el anuncio a la prensa luego de una reunión bipartidista con los demócratas, quienes han cuestionado fuertemente los ataques a mar abierto y piden un proceso judicial para los sospechosos.

"Tuvimos una audiencia clasificada, por lo que no podemos discutir los detalles. Creo que es nuestra reunión bipartidista número 22 o 23. Seguiremos colaborando con el Congreso en este asunto (…) Ha sido una misión muy exitosa que sigue en marcha y continúa, y el Congreso está al tanto de cómo se está desarrollando y cómo avanza", contó Rubio.

El pronunciamiento de Rubio se dio un día después de que el Comando Sur confirmara que llevó a cabo el domingo nuevos ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas presuntamente por organizaciones terroristas designadas.

"Ahora nos dirigimos a la Cámara de Representantes para ofrecer una sesión informativa similar y proporcionar información actualizada sobre esta misión antidroga, que se centra en desmantelar la infraestructura de estas organizaciones terroristas que operan en nuestro hemisferio, socavando la seguridad de los estadounidenses, matando a estadounidenses y envenenándolos", apuntó Rubio.

Al igual que los demócratas, otros sectores, incluso internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han criticado el proceder del Gobierno Trump y han calificado las ejecuciones de "extrajudiciales".

"Como he dicho, creo que es nuestra reunión número 22 o 23 de este tipo. Sin duda, es al menos la cuarta o quinta en la que he participado y estas reuniones seguirán celebrándose y continuarán", adelantó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue militar cerca de las costas de Venezuela, en el Caribe y el Pacífico para hacer frente a los carteles de la droga, incluido contra el que designó como Organización Terrorista Extranjera, el Cartel de los Soles, que asegura es encabezado por Nicolás Maduro.

Recientemente, desde Washington se ha intensificado la presión contra el régimen de Maduro en Venezuela y fuentes cercanas a la administración Trump han revelado que el republicano le ha puesto algunos ultimátum a quien considera un líder ilegítimo.

Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro también ha rechazado las ofensivas en aguas internacionales y ha llegado a defender a Maduro asegurando que Estados Unidos busca arrebatarle el petróleo.

La Casa Blanca ha impuesto una serie de sanciones a Petro por considerar que no hace lo suficiente en la lucha antinarcóticos y Rubio ha calificado las decisiones y declaraciones del mandatario colombiano de "erráticas".

Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

