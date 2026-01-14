NTN24
Foro Penal

Foro Penal desmiente acusaciones del régimen venezolano y reitera que solo ha confirmado 56 excarcelaciones: "No es cierto que nuestra ONG exija pago alguno"

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
ONG venezolana 'Foro Penal' | Foto: EFE
ONG venezolana 'Foro Penal' | Foto: EFE
La ONG indicó que se ocupa específicamente de prestar “asistencia legal gratuita a personas que hayan sido víctimas de violaciones graves de sus derechos humanos”.

La ONG Foro Penal desmintió a Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional venezolana que responde a intereses del régimen, quien la señaló de “cobrar trámites” a personas en el entorno de los presos políticos.

“Les cobra a las personas por tramitarles el tema de las liberaciones. Les cobra dinero, de forma artera, de forma mezquina, una basura esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad”, afirmó Jorge Rodríguez.

Foro Penal, tras los señalamientos, emitió un comunicado en el que aclaró que no son ciertas las declaraciones de Jorge Rodríguez.

“No es cierto que nuestra ONG exija pago alguno por la asistencia legal gratuita, a nivel nacional e internacional, que hemos brindado a más de 15.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos que nos han honrado con su confianza desde nuestra fundación hace más de 23 años. Esto pueden corroborarlo los testimonios, y el agradecimiento, de todas esas víctimas que hemos apoyado a lo largo de estos años”, afirmó.

o

La ONG precisó que las dudas sobre quiénes son los excarcelados recientes no nacen de los análisis del Foro Penal, “sino del incumplimiento de los órganos del Poder Público de su obligación de informar de manera clara y transparente sobre las identidades de los excarcelados y los criterios que se están utilizando para decidir quién resulta favorecido o no”.

“Si la Asamblea Nacional, dada su posición de privilegio, posee información distinta de la nuestra, lejos de descalificarnos, debe mostrarla públicamente, pues se trata de un tema muy sensible, de interés público y humano. La opacidad solo sirve para generar angustia y preocupación en los presos y en sus familias, y no contribuye a la concordia, a la reconciliación ni a la convivencia nacional”, indicó.

“Si bien es cierto que no somos nosotros, ni la sociedad civil en general, los que tenemos las llaves de las celdas que mantienen a tantas personas al día de hoy injustamente encarceladas, y que la posibilidad de liberarlos está exclusivamente en manos de las autoridades, también es cierto que ninguna de las excarcelaciones de personas arbitrariamente detenidas, se habría producido sin el trabajo de registro, documentación y denuncia que desde hace años tanto el Foro Penal, como otras organizaciones de la sociedad civil, han venido realizando”, mencionó.

Finalmente la ONG indicó que “se ocupa específicamente de prestar asistencia legal gratuita a personas que hayan sido víctimas de violaciones graves de sus derechos humanos por actos de represión por causas o con fines políticos”.

“Nuestro criterio de trabajo se basa en los criterios internacionales y en los estudios más modernos sobre este tema, que definen claramente el alcance de nuestras actividades. Nuestro trabajo en este momento es discernir qué excarcelaciones son, en efecto, de personas que hayan sido arbitrariamente detenidas por motivos políticos”, afirmó.

o

Y reiteró que, desde el 8 de enero de 2026, momento en el que se anunciaron las “excarcelaciones masivas” “sólo hemos podido confirmar 56 excarcelaciones de presos políticos”.

“Esperamos que esto cambie y que se produzca la excarcelación de todas las personas arbitrariamente detenidas en Venezuela”, mencionó.

El régimen venezolano publicó el martes una nota de prensa en la que habla de 116 excarcelaciones desde el momento en que se anunció que varios presos políticos iban a recuperar su libertad. No obstante, Foro Penal solo ha verificado 56.

Foto: AFP
Irán

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Nicolás Maduro en Nueva York - Fotos EFE
Cae Maduro en Venezuela

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Presos políticos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

Donald Trump y protestas en Irán - EFE
Estados Unidos e Irán

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

