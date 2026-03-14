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Sábado, 14 de marzo de 2026
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Estados Unidos

Tiroteo mortal retrasa entrada de aficionados a tradicional torneo de golf en Estados Unidos

marzo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Tiroteo mortal retrasa entrada de aficionados a tradicional torneo de golf en Estados Unidos - Foto de referencia AFP
Tiroteo mortal retrasa entrada de aficionados a tradicional torneo de golf en Estados Unidos - Foto de referencia AFP
La Oficina del Sheriff del condado de St. John, en Ponte Vedra Beach, Florida, informó que dos personas fueron abatidas y fallecieron en un intercambio armado.

Un tiroteo mortal en el que fallecieron dos personas llevó a los organizadores del tradicional torneo de golf The Players Championship, en Estados Unidos, a retrasar la entrada de los aficionados antes de la disputa de la tercera ronda programada para este sábado.

La Oficina del Sheriff del condado de St. John, en Ponte Vedra Beach, Florida, informó que dos personas fueron abatidas y fallecieron en un intercambio armado que se produjo el viernes por la noche a aproximadamente una milla (1,6 kms) de TPC Sawgrass, sede de la competición.

El sospechoso de los homicidios huyó posteriormente hacia el campo de golf antes de ser detenido a primera hora del sábado en el condado de Nassau, a casi 50 kilómetros al norte del lugar donde se disputa el certamen.

El sheriff Robert Hardwick identificó al presunto tirador como Christian Barrios, de 32 años, y reveló que el sospechoso había estado en "contacto" con empleados de TPC Sawgrass mientras huía de la escena del crimen.

"Tomó lo que creemos fue una radio que pertenecía al PGA Tour, no una de las nuestras, y sabemos que la tiró después de eso", dijo Hardwick en una rueda de prensa.

"Nuestros canes la utilizaron como rastro de olor cuando llegaron allí", añadió.

El incidente llevó a los organizadores del torneo a retrasar 90 minutos la entrada de los aficionados al campo a primera hora del sábado por "razones operativas", aunque la tercera ronda comenzó puntualmente.

El sueco Ludvig Aberg lideraba el torneo con dos golpes de ventaja antes del arranque de la jornada sabatina.

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