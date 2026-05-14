La OEA lanza 200 becas para que estudiantes en América Latina y el Caribe cursen maestrías en importante Universidad de Europa: estos son los programas y cómo aplicar

La Organización de los Estados Americanos (OEA) en alianza con la Universidad Internacional de Valencia - VIU, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, abrieron una nueva convocatoria de becas para maestrías oficiales que beneficiará a 200 estudiantes de América Latina y el Caribe.

La convocatoria hace parte de los programas de cooperación educativa impulsados por la Secretaría General de la OEA y permitirá acceder a estudios de posgrado en áreas como Empresa, Comunicación, Salud, Educación, Artes y Humanidades, Jurídico, Ciencia y Tecnología.

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Es importante mencionar que todos los programas se desarrollarán bajo modalidad online y tendrán una duración total de 12 meses que comprende el período de 2026 al 2027.

Las becas, cabe resaltar, cubrirán el 60% del valor de la matrícula y estarán dirigidas exclusivamente a estudiantes de nuevo ingreso.

Para aplicar, los interesados deberán haber completado previamente el proceso de admisión y contar con aceptación oficial en alguno de los programas participantes.

La selección de los beneficiarios se realizará considerando el mérito académico, la trayectoria profesional y la adecuación del perfil del candidato al programa seleccionado.

El período de postulación está abierto desde el 11 de mayo e irá hasta el 30 de junio de 2026. La matrícula para los colombianos seleccionados se realizará en octubre del mismo año.

Los interesados en conocer los requisitos completos, programas disponibles y detalles del proceso de aplicación pueden consultar el único sitio oficial habilitado para esta convocatoria.

La alianza entre VIU y la OEA busca contribuir a ampliar el acceso a formación especializada e internacional para profesionales colombianos, en aras de prepararlos para impactar positivamente en escenarios laborales atravesados por la digitalización, la transformación tecnológica y la necesidad de actualización constante.

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Actualmente, VIU cuenta con más de 26.500 estudiantes de 87 nacionalidades y presencia en 88 países, por lo que es considerada por muchos como una de las principales universidades online del mundo hispanohablante.

Su modelo educativo permite acceder a clases en directo que quedan grabadas y disponibles permanentemente, lo que facilita la formación flexible y compatible con la vida laboral.