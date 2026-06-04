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Mundial 2026

Guéla Doué le dañó la fiesta a Francia y a su hermano Désiré con un golazo en el amistoso que enfrentó con Costa de Marfil

junio 4, 2026
Por: Diana Pérez
Désiré Doué junto a su hermano Guéla en el partido amistoso que jugó Francia contra Costa de Marfil | Foto: AFP
Désiré Doué junto a su hermano Guéla en el partido amistoso que jugó Francia contra Costa de Marfil | Foto: AFP
Este no es el primer caso de hermanos que deciden representar diferentes países. Jerome Boateng jugó para Alemania, mientras que su hermano Prince Boateng eligió jugar para Ghana.

Las selecciones que clasificaron al Mundial 2026 se encuentra en puliendo los últimos detalles antes de tener que cumplir tan importante cita. Para ello, han disputado varios partidos amistosos para poder analizar el equipo y saber en qué condiciones llega a la Copa del Mundo.

Sin embargo, durante uno de esos partidos amistosos se dio una situación bastante inusual: el enfrentamiento de dos hermanos que juegan para dos selecciones diferentes.

El peculiar caso es el de los hermanos Guéla Doué, quien juega para el Racing Club de Estrasburgo en Francia y su hermano Désiré Doué quien juega para el PSG, equipo con el que se coronó hace poco campeón de la Champions League.

Lo curioso es que, pese a que son hermanos y ambos fueron convocados al Mundial, juegan para dos selecciones diferentes. Guéla juega para la selección de Costa de Marfil, mientras que Désiré porta los colores de Francia.

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La situación se volvió viral todavía más este jueves cuando Costa de Marfil le aguó la fiesta al subcampeón del mundo y le ganó 2-1 con un gol de Guéla. El mayor de los Doué marcó el gol del empate ante Francia y sobre el final del partido dio una asistencia que ayudó al conjunto marfileño a ganar.

Las cámaras del encuentro captaron la reacción de su hermano, Désire, quien no fue titular en el encuentro y estuvo en el banco viendo a su hermano actuar en el equipo rival.

Désiré no sabía que cara hacer ante el gol que anotó su hermano para empatar a su selección. Sin embargo, al final del partido el futbolista se acercó a Guéla y lo abrazó mientras saludaba a otros jugadores de Costa de Marfil.

Guéla y Désiré son hijos de un padre africano y de una madre francesa y pese a compartir lazos sanguíneos decidieron tomar caminos separados en el mundo del fútbol, tanto en selección como en clubes.

Ambos nacieron en Francia y se formaron en la cantera del Rennes. No obstante, Guéla fue llamado por Costa de Marfil, representando el país de origen de su padre; mientras que Désire decidió jugar para Francia, el país donde nació y creció.

Hace unos años cuando fue cuestionado sobre la decisión de tomar caminos separados con su hermano, Guéla comentó: "Mi hermano pequeño siempre ha estado a mi lado; crecimos juntos. Yo le marco el camino y él viene detrás. Queremos demostrar hasta dónde puede llegar la familia Doué".

Mientras que Désiré afirmó en una entrevista en 2025 sobre este tema que: "es como si fuéramos gemelos. Desde pequeños siempre hemos sido inseparables. Se nota enseguida que tenemos una gran complicidad. Hablamos de todo, nos lo contamos todo. Para mí es un apoyo enorme en el día a día".

Este no es el primer caso de hermanos que deciden representar diferentes países. Jerome Boateng jugó para Alemania, mientras que su hermano Prince Boateng eligió jugar para Ghana.

Otro caso más reciente es el del futbolista Nico Williams que eligió a España y su hermano, Iñaki, decidió irse con la selección de Ghana.

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