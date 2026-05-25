NTN24
Lunes, 25 de mayo de 2026
Lunes, 25 de mayo de 2026
María Corina Machado

El partido de María Corina Machado asegura que la transición en Venezuela comenzará cuando se desarrolle un cronograma electoral

mayo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado | Foto EFE
María Corina Machado | Foto EFE
Henry Alviárez, coordinador nacional de organización del partido destacó que “con el cronograma electoral empieza la transición porque le da al país certeza”.

El partido Vente Venezuela (VV), de la líder de la democracia María Corina Machado, dijo que la transición en el país comenzará cuando se desarrolle un cronograma electoral y destacó que Machado regresará en los “próximos días” al país, luego de su salida en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

o

Henry Alviárez, coordinador nacional de organización del partido, destacó que “con el cronograma electoral empieza la transición porque le da al país certeza” que “no puede vivir la incertidumbre de un desgobierno que no da soluciones”.

Las declaraciones a la prensa se dieron previamente a la celebración de los 14 años de Vente Venezuela, donde el también expreso político, recientemente liberado, señaló que Venezuela está “próxima” a la libertad e indicó que Machado volverá al país “en los próximos días porque va a “terminar la tarea de ser libres”.

“Estamos haciendo una organización ciudadana sin precedentes, que, por cierto, trasciende a los partidos, esto no es una lucha solo de partidos, es una lucha del ciudadano”, reiteró Alviárez que ya ha recorrido 12 estados.

Regreso de María Corina Machado

Cabe recordar que, en declaraciones a principios de marzo, Alviárez dijo que Machado recorrerá Venezuela cuando concrete su llegada, pero no detalló fechas.

El 12 de marzo, durante una visita a Santiago de Chile, la líder de la democracia anunció que su intención es volver a Venezuela “próximamente”, pero afirmando que el retorno ocurrirá “de manera armoniosa y coordinada con los aliados”.

o

Asimismo, el pasado sábado, durante un acto en Panamá, Machado reiteró que su regresó será coordinado con los aliados.

“Hay claridad de que mi regreso tiene un propósito: acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado (Marco Rubio) en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase, esa es la nuestra, de la reconstrucción del nuestro país. Sí, y será pronto. Cada cosa en su momento”, informó a los periodistas.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Vente Venezuela

Política

Elecciones

Venezuela

Gobierno de Transición

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Reveladores audios e imágenes de criminales presionando a pobladores de cara a comicios en Colombia: coronel (r) dice que "están impulsando a Iván Cepeda"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Juan Daniel Oviedo ha suavizado a Paloma Valencia? Esto respondió la fórmula vicepresidencial

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Vi a todos corriendo porque los hombres del Servicio Secreto gritaban muy fuerte ‘adentro, adentro’": periodista relata los momentos de angustia durante tiroteo cerca de la Casa Blanca

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Familia de menor detenido ilegalmente en Cuba habló en NTN24: su mamá asegura que podrían haber excarcelaciones "pronto"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Cada molécula de metano que no se emite es una buena noticia para el clima”: Greenpeace alerta sobre el impacto energético tras el cierre del estrecho de Ormuz

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Protesta por la muerte de Carmen Navas - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"No quiero ser otra Carmen Navas": la trágica situación de la madre de los hermanos Chirinos, presos políticos venezolanos, a horas de que venza el plazo anunciado por Jorge Rodríguez

Delcy Rodríguez, encargada del régimen de Venezuela / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Análisis del viaje de Delcy Rodríguez a La Haya: "Lo que busca es la normalización de interinato a nivel internacional"

Entrenamiento militar | Foto AFP
Fuerzas Militares

Arranca ‘Tormenta de Primavera’, el mayor ejercicio de la OTAN con 12.000 soldados en frontera con Rusia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Protesta por la muerte de Carmen Navas - Foto EFE
Familiares de presos políticos

"No quiero ser otra Carmen Navas": la trágica situación de la madre de los hermanos Chirinos, presos políticos venezolanos, a horas de que venza el plazo anunciado por Jorge Rodríguez

Delcy Rodríguez, encargada del régimen de Venezuela / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Análisis del viaje de Delcy Rodríguez a La Haya: "Lo que busca es la normalización de interinato a nivel internacional"

Cantante | Foto EFE
Cantante

Esta famosa cantante busca registrar su voz como marca ante el avance de la IA

Crucero en Cabo Verde - EFE
Cabo Verde

Informan que no se ha detectado "ningún nuevo caso sintomático" de hantavirus a bordo de crucero en Cabo Verde

Entrenamiento militar | Foto AFP
Fuerzas Militares

Arranca ‘Tormenta de Primavera’, el mayor ejercicio de la OTAN con 12.000 soldados en frontera con Rusia

Ataque de EE. UU. en el Pacífico oriental - Captura de video
Ataque

Un sobreviviente y un muerto tras ataque de Estados Unidos a narcolancha: el Comando Sur notificó a la Guardia Costera para activar el sistema de búsqueda y rescate

Daniel Muñoz, jugador colombiano del Crystal Palace / FOTO: EFE
Daniel Muñoz

Daniel Muñoz protagonizó un gol polémico en el partido entre Liverpool y el Crystal apalace; hasta le dieron un pelotazo por su acción

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre