El partido de María Corina Machado asegura que la transición en Venezuela comenzará cuando se desarrolle un cronograma electoral

El partido Vente Venezuela (VV), de la líder de la democracia María Corina Machado, dijo que la transición en el país comenzará cuando se desarrolle un cronograma electoral y destacó que Machado regresará en los “próximos días” al país, luego de su salida en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

Henry Alviárez, coordinador nacional de organización del partido, destacó que “con el cronograma electoral empieza la transición porque le da al país certeza” que “no puede vivir la incertidumbre de un desgobierno que no da soluciones”.

Las declaraciones a la prensa se dieron previamente a la celebración de los 14 años de Vente Venezuela, donde el también expreso político, recientemente liberado, señaló que Venezuela está “próxima” a la libertad e indicó que Machado volverá al país “en los próximos días porque va a “terminar la tarea de ser libres”.

“Estamos haciendo una organización ciudadana sin precedentes, que, por cierto, trasciende a los partidos, esto no es una lucha solo de partidos, es una lucha del ciudadano”, reiteró Alviárez que ya ha recorrido 12 estados.

Regreso de María Corina Machado

Cabe recordar que, en declaraciones a principios de marzo, Alviárez dijo que Machado recorrerá Venezuela cuando concrete su llegada, pero no detalló fechas.

El 12 de marzo, durante una visita a Santiago de Chile, la líder de la democracia anunció que su intención es volver a Venezuela “próximamente”, pero afirmando que el retorno ocurrirá “de manera armoniosa y coordinada con los aliados”.

Asimismo, el pasado sábado, durante un acto en Panamá, Machado reiteró que su regresó será coordinado con los aliados.

“Hay claridad de que mi regreso tiene un propósito: acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado (Marco Rubio) en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase, esa es la nuestra, de la reconstrucción del nuestro país. Sí, y será pronto. Cada cosa en su momento”, informó a los periodistas.