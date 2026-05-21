Así fue como un petrolero comercial con bandera iraní sospechoso intentó violar el bloqueo de EE.UU., pero fue abordado por el Ejército

En un video, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) mostró cómo abordó un petrolero comercial con bandera iraní sospechoso que intentó violar el bloqueo impuesto a los puertos del régimen islamista en Medio Oriente.

De acuerdo con el CENTCOM, marines de Estados Unidos de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron el M/T Celestial Sea en el Golfo de Omán cuando intentó quebrantar la medida estadounidense al dirigirse hacia un puerto iraní.

“Las fuerzas estadounidenses liberaron la embarcación después de registrarla y ordenar a la tripulación del barco que cambiara de rumbo”, detalló.

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A la fecha, las fuerzas de EE. UU. continúan haciendo cumplir plenamente el bloqueo y ahora han redirigido 94 barcos comerciales, según el último reporte del CENTCOM.

Además, han desactivado 4 para garantizar el cumplimiento de dicha medida impuesta en medio del conflicto desatado desde el 28 de febrero cuando Washington e Israel lanzaron ataques contra objetivos del régimen en Irán.

En el marco del conflicto, el estrecho de Ormuz, importante vía marítima para el comercio de hidrocarburos, se ha convertido en tema central de disputa.

Y es que mientras el régimen insiste en controlar el tráfico a través del estrecho incluso después del alto el fuego acordado, Estados Unidos y otros países insisten en la importancia de garantizar la libertad de navegación por el mismo.

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El control del estrecho por parte de Irán ha sacudido los mercados mundiales, por lo que Washington ha tomado acciones y ha impuesto su propio bloqueo naval a los puertos iraníes.

Además, la situación de la ruta fluvial comercial es un punto clave de controversia entre ambas partes en las conversaciones destinadas a poner fin definitivamente al conflicto, y las cuales no han presentado avances significativos.