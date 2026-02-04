NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Fuerzas Militares

Tras reunión Petro-Trump, Fuerzas Militares de Colombia lanzaron "operación de alta precisión" contra el ELN y disidencias en la frontera con Venezuela

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Operaciones militares en Colombia - Captura de video
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barreto, confirmó la información tras el encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

Un día después de la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, las Fuerzas Militares colombianas lanzaron una operación contra el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.

Así lo confirmó este miércoles 4 de febrero el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barreto, quien aseguró que la “operación de alta precisión” se adelanta en conjunto con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía.

“Ahora se encuentra en desarrollo una operación de alta precisión adelantada con capacidades diferenciales del @COL_EJERCITO, la @FuerzaAereaCol y la @PoliciaColombia, dirigida contra el ELN y la Estructura 33 del GAOr en la región del Catatumbo”, dijo López Barreto en la red social X.

El alto mando militar añadió que efectivos de las Fuerzas Militares “se encuentran desplegados en el área de operaciones ejecutando maniobras ofensivas para consolidar la zona”.

“Esta es una operación militar enmarcada bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario y el respeto por los Derechos Humanos”, agregó.

En un mensaje en X, el Ejército dijo que la operación de alta precisión se lleva a cabo desde la madrugada en los municipios de El Tarra y Tibú, en Norte de Santander: "Nuestros soldados en terreno reportan la neutralización de siete sujetos, presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN y la captura de uno más", escribió.

Por otro lado, indicó que durante el desarrollo de la operación militar se ha logrado incautar abundante material de guerra, entre armas largas y cortas, municiones y artefactos explosivos improvisados, drones destruidos y granadas adaptadas para aeronaves no tripuladas.

El martes, el presidente Petro sostuvo un encuentro en la Casa Blanca con Trump, luego de meses de desacuerdos mutuos y sanciones impuestas por Washington al mandatario colombiano, como la inclusión en la lista OFAC, la suspensión de su visa y la descertificación del país en la lucha contra el narcotráfico.

Según dijo Petro después de su encuentro con el mandatario estadounidense, su gobierno perseguirá a jefes del ELN en Venezuela con colaboración de fuerzas venezolanas.

"Le dije que los capos no están viviendo en Colombia. Le pedí el favor que juntemos fuerzas para capturarlos fuera de Colombia donde están viviendo porque si no, no acabaremos el narcotráfico", afirmó.

