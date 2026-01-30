“Tenemos que cambiar esa mentalidad para poder ser campeones": Luis Javier Suárez sobre Colombia de cara a la Copa del Mundo

El delantero Luis Javier Suárez es uno de los futbolistas colombianos con mejor presente en el balompié internacional. Desde su arribo a Portugal se ha convertido en una de las piezas claves del Sporting de Lisboa, escuadra con la que se ha destacado con sus goles y asistencias.

El atacante samario, quien ya suma más de 20 goles en la actual temporada (2025-2026) con los “Leones”, recientemente conversó con el programa ‘Despierta Win’ de Win Sports sobre la mentalidad que debería tener el colombiano, tanto deportista como de a pie, para alcanzar los objetivos, esto haciendo referencia a las aspiraciones que debería tener la “Tricolor” en la Copa del Mundo.

“Yo soy colombiano y tengo mentalidad colombiana; nosotros los colombianos tenemos esa mentalidad de conformistas. No es una crítica mala, sino constructiva; tenemos que cambiar esa mentalidad para poder ser campeones y a veces no se da porque el fútbol es así, pero es dar siempre más y aprovechar las oportunidades”, expresó Suárez.

Luis Javier Suárez, figura en la Liga de Portugal y en la Champions League con el Sporting, indicó que en medio de su carrera deportiva él no se ha puesto techo para alcanzar sus proyectos personales; por tal motivo, considera que hacerlo con el combinado nacional es potenciar el “conformismo”.

“Hay que ir trabajando con la frase típica de partido a partido, ir trabajando poco a poco, no ponernos techo, porque si decimos que vamos a llegar a octavos o cuartos, es conformarnos con llegar a una fase y no hay que tener esa mentalidad; hay que tener la mentalidad de llegar al último día y salir campeones, porque si no vamos con esa mentalidad al Mundial, estamos jodidos”, manifestó el delantero a Win.

El principal anhelo del samario es lograr ser parte de los jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para representar a Colombia en la cita mundialista, competencia en la que considera la “Tricolor” tiene las “herramientas suficientes” para hacerse un lugar dentro de las “cuatro mejores del mundo”.

Para Suárez, su actuación con el combinado nacional ante Venezuela por las eliminatorias sudamericanas representó un antes y un después en su carrera deportiva: “Pasas de 0 a 100, la selección te da un valor increíble y cuando lo haces bien, todo el pueblo te lo reconoce”.

Finalmente, se refirió a la competencia en cuanto a su futuro deportivo; señaló que se encuentra concentrado en su proceso con el Sporting: “Firmé un contrato de 5 años acá en Portugal; hasta ahora vamos seis meses, se están haciendo las cosas bien, pero ahora mismo estoy centrado en lo deportivo y lo que se viene. Ya después, cuando termine esta temporada, se verá lo que pasará, pero tengo un contrato largo y estoy tranquilo”.