NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Viernes, 30 de enero de 2026
Luis Javier Suárez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
Luis Javier Suárez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

“Tenemos que cambiar esa mentalidad para poder ser campeones": Luis Javier Suárez sobre Colombia de cara a la Copa del Mundo

enero 30, 2026
Por: Natalya Baquero González
El atacante samario considera que la “Tricolor” tiene las “herramientas suficientes” para hacerse un lugar dentro de las “cuatro mejores del mundo”.

El delantero Luis Javier Suárez es uno de los futbolistas colombianos con mejor presente en el balompié internacional. Desde su arribo a Portugal se ha convertido en una de las piezas claves del Sporting de Lisboa, escuadra con la que se ha destacado con sus goles y asistencias.

o

El atacante samario, quien ya suma más de 20 goles en la actual temporada (2025-2026) con los “Leones”, recientemente conversó con el programa ‘Despierta Win’ de Win Sports sobre la mentalidad que debería tener el colombiano, tanto deportista como de a pie, para alcanzar los objetivos, esto haciendo referencia a las aspiraciones que debería tener la “Tricolor” en la Copa del Mundo.

“Yo soy colombiano y tengo mentalidad colombiana; nosotros los colombianos tenemos esa mentalidad de conformistas. No es una crítica mala, sino constructiva; tenemos que cambiar esa mentalidad para poder ser campeones y a veces no se da porque el fútbol es así, pero es dar siempre más y aprovechar las oportunidades”, expresó Suárez.

Luis Javier Suárez, figura en la Liga de Portugal y en la Champions League con el Sporting, indicó que en medio de su carrera deportiva él no se ha puesto techo para alcanzar sus proyectos personales; por tal motivo, considera que hacerlo con el combinado nacional es potenciar el “conformismo”.

“Hay que ir trabajando con la frase típica de partido a partido, ir trabajando poco a poco, no ponernos techo, porque si decimos que vamos a llegar a octavos o cuartos, es conformarnos con llegar a una fase y no hay que tener esa mentalidad; hay que tener la mentalidad de llegar al último día y salir campeones, porque si no vamos con esa mentalidad al Mundial, estamos jodidos”, manifestó el delantero a Win.

El principal anhelo del samario es lograr ser parte de los jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para representar a Colombia en la cita mundialista, competencia en la que considera la “Tricolor” tiene las “herramientas suficientes” para hacerse un lugar dentro de las “cuatro mejores del mundo”.

Para Suárez, su actuación con el combinado nacional ante Venezuela por las eliminatorias sudamericanas representó un antes y un después en su carrera deportiva: “Pasas de 0 a 100, la selección te da un valor increíble y cuando lo haces bien, todo el pueblo te lo reconoce”.

o

Finalmente, se refirió a la competencia en cuanto a su futuro deportivo; señaló que se encuentra concentrado en su proceso con el Sporting: “Firmé un contrato de 5 años acá en Portugal; hasta ahora vamos seis meses, se están haciendo las cosas bien, pero ahora mismo estoy centrado en lo deportivo y lo que se viene. Ya después, cuando termine esta temporada, se verá lo que pasará, pero tengo un contrato largo y estoy tranquilo”.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Luis Suárez

Copa del Mundo

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Nunca habíamos estado tan cerca”: la esperanza de la esposa del preso político venezolano Luis Istúriz sobre su posible excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia: "En Venezuela van a aparecer muchas figuras políticas que a la pérdida del miedo van a querer representar un futuro diferente"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Deportes

Ver más
Luis Suárez, delantero colombiano / FOTO: EFE
Luis Suárez

Luis Suárez (con un nudo en la garganta) le dedicó su premio a jugador del partido en la Champions League a su esposa

.
Copa de África

Otra polémica en la Copa África: Hermano del rey Mohamed VI de Marruecos se negó a entregar el trofeo de campeón a Senegal

Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic

"Crecí con esos valores": Djokovic sobre el acto de honestidad que tuvo durante uno de sus partidos en el Abierto de Australia que causa furor

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Will Smith | Foto: EFE
Will Smith

Will Smith fue demandado por acoso sexual y despido injustificado por un violinista que trabajó en su reciente gira “Based on a True Story”

Vladimir Padrino López | Foto AFP
Vladimir Padrino

Vladimir Padrino López aseguró que Estados Unidos convirtió a Venezuela en un "laboratorio para el uso de armas desconocidas"

Luis Suárez, delantero colombiano / FOTO: EFE
Luis Suárez

Luis Suárez (con un nudo en la garganta) le dedicó su premio a jugador del partido en la Champions League a su esposa

Operativos de ICE en Minneapolis, Minnesota - Foto: EFE
Minnesota

Juez ordena a agentes de inmigración de Estados Unidos limitar sus "tácticas agresivas" en Minnesota

Tren de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) - EFE
España

Nuevo accidente de tren en España: un muerto y al menos cuatro heridos tras choque contra muro de contención

Foto de referencia de visas (Canva)
visas

Estados Unidos advierte a viajeros y confirma número récord de anulación de visas: "Serán deportados"

María Corina Machado | Foto EFE
María Corina Machado

María Corina Machado aseguró que “una vez que liberemos a Venezuela” del régimen chavista, trabajará para que Cuba y Nicaragua sean “libres”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre