Mark Ruffalo se fue contra Donald Trump en los Globos de Oro y lo calificó como “el peor ser humano que existe”

Este domingo se llevaron a cabo los Globos de Oro, una ceremonia que estuvo lleno de muchos momentos intensos, como el que protagonizó el actor Mark Ruffalo.

En su paso por la alfombra roja de la ceremonia de premiación, el actor de ‘Hulk’ fue cuestionado por un periodista sobre un pin que llevaba puesto en su traje.

Ruffalo, que estaba lejos, se acerca al micrófono y afirma que es un pin en honor a Renee Nicole Goode, asesinada a tiros por un agente del ICE en Mineápolis.

Sin embargo, la estrella de ‘Avengers’ aprovechó el momento para dedicarles unas palabras poco amistosas al presidente del país, Donald Trump.

Ruffalo señaló ante los periodistas: “tenemos un presidente que miente sobre lo que está pasando” y calificó al mandatario estadounidense como “el peor ser humano que existe”.

El actor también se refirió a la operación militar estadounidense en Venezuela que dejó como resultado la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Ruffalo señaló su pin en honor a Renee Nicole Good y enfatizó: “esto es por ella. Es por la gente de Estados Unidos que está aterrorizada y asustada. Sé que soy uno de ellos”.

“Amo este país y lo que estamos viendo no es América”, sentenció el actor de exitosas producciones como ‘Si yo tuviera 30’ y ‘Pobres criaturas’.

Mark Ruffalo, que estaba nominado en los Globos de Oro por su actuación en la serie dramática policial ‘Task’ de HBO, llevó su mensaje también a sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, el actor habló nuevamente a la muerte de Rene Nicole Good, diciendo: “Esta semana una ciudadana estadounidense fue asesinada por ICE, y como humano preocupado, no puedo fingir que esto es normal”.

“Esta es una invitación para todos los que me siguen, si te preocupa – no estás solo – juntos, podemos detener la violencia, y #begood en honor de Renee Macklin Good”, acotó.