Lunes, 12 de enero de 2026
Actor

Mark Ruffalo se fue contra Donald Trump en los Globos de Oro y lo calificó como “el peor ser humano que existe”

enero 12, 2026
Por: Diana Pérez
Mark Ruffalo y Donald Trump | Foto: AFP
Mark Ruffalo y Donald Trump | Foto: AFP
El actor estaba nominado en los Globos de Oro por su actuación en la serie dramática policial ‘Task’ de HBO.

Este domingo se llevaron a cabo los Globos de Oro, una ceremonia que estuvo lleno de muchos momentos intensos, como el que protagonizó el actor Mark Ruffalo.

En su paso por la alfombra roja de la ceremonia de premiación, el actor de ‘Hulk’ fue cuestionado por un periodista sobre un pin que llevaba puesto en su traje.

Ruffalo, que estaba lejos, se acerca al micrófono y afirma que es un pin en honor a Renee Nicole Goode, asesinada a tiros por un agente del ICE en Mineápolis.

Sin embargo, la estrella de ‘Avengers’ aprovechó el momento para dedicarles unas palabras poco amistosas al presidente del país, Donald Trump.

Ruffalo señaló ante los periodistas: “tenemos un presidente que miente sobre lo que está pasando” y calificó al mandatario estadounidense como “el peor ser humano que existe”.

El actor también se refirió a la operación militar estadounidense en Venezuela que dejó como resultado la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Ruffalo señaló su pin en honor a Renee Nicole Good y enfatizó: “esto es por ella. Es por la gente de Estados Unidos que está aterrorizada y asustada. Sé que soy uno de ellos”.

o

“Amo este país y lo que estamos viendo no es América”, sentenció el actor de exitosas producciones como ‘Si yo tuviera 30’ y ‘Pobres criaturas’.

Mark Ruffalo, que estaba nominado en los Globos de Oro por su actuación en la serie dramática policial ‘Task’ de HBO, llevó su mensaje también a sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, el actor habló nuevamente a la muerte de Rene Nicole Good, diciendo: “Esta semana una ciudadana estadounidense fue asesinada por ICE, y como humano preocupado, no puedo fingir que esto es normal”.

“Esta es una invitación para todos los que me siguen, si te preocupa – no estás solo – juntos, podemos detener la violencia, y #begood en honor de Renee Macklin Good”, acotó.

El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

