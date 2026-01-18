Roger Allers, uno de los directores de la icónica película animada ‘El rey león’, falleció a los 76 años

El mundo de la animación se encuentra de luto luego del anuncio del fallecimiento de Roger Allers, el veterano guionista de Disney y codirector del clásico animado de 1994 ‘El Rey León’, a los 76 años.

Según informó Variety, la muerte del director fue anunciada por su colega Dave Bossert, supervisor de efectos visuales, quien honró el legado de su amigo y colaborador a través de redes sociales.

“Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de nuestro amigo Roger Allers, quien emprendió su próximo viaje”, explicó en un texto en redes con una foto acompañado de Allers.

“Intercambiábamos correos electrónicos la semana pasada mientras él viajaba por Egipto, lo que hace que esta pérdida parezca aún más irreal”, mencionó.

El supervisor de efectos visuales recordó que el trabajo del creativo fue fundamental en el renacimiento de la animación de Disney en los años 90.

‘El Rey León’ se convirtió en un verdadero fenómeno de taquilla y cultural tras su estreno en salas de cine a inicios de los 90, gracias a su sólida historia, una impecable animación y la icónica composición musical que le dio el premio Oscar a Hans Zimmer.

Allers se encargó de la dirección de la película en compañía del cineasta estadounidense Rob Minkoff, quienes le dieron un toque dramático a la historia de un pequeño león que se enfrenta a la muerte de su padre, el rey, en medio de una conspiración de su tío y las hienas para usurpar el trono.

La cinta recaudó 771 millones de dólares a nivel mundial en su primera exhibición en cines y superó todo tipo de expectativas porque Disney estaba enfocando sus mejores recursos en ‘Pocahontas’, la cual fue un éxito, pero no alcanzó los números de ‘El Rey León’.

“Roger Allers fue un visionario creativo cuyas numerosas contribuciones a Disney perdurarán durante generaciones. Comprendió el poder de las grandes historias: cómo personajes inolvidables, emoción y música pueden unirse para crear algo atemporal. Su trabajo ayudó a definir una era de la animación que sigue inspirando al público de todo el mundo, y estamos profundamente agradecidos por todo lo que le dio a Disney. Acompañamos en el corazón a su familia, amigos y colaboradores”, lamentó el CEO de Disney, Bob Iger, en un comunicado publicado en redes.