Martes, 03 de febrero de 2026
Venezuela

"Es un régimen que se desploma y en el que se traicionan entre ellos mismos": Omar González, dirigente del Partido Vente Venezuela, tras un mes de la captura de Maduro

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En entrevista con NTN24, González calificó el momento actual como "el quiebre histórico de lo que va del siglo XXI en Venezuela".

Omar González Moreno, uno de los cinco dirigentes del Partido Vente Venezuela que permaneció secuestrado en la embajada argentina en Caracas durante 412 días, se refirió al momento político que atraviesa Venezuela tras su liberación y los acontecimientos recientes en el país.

En entrevista con NTN24, González calificó el momento actual como "el quiebre histórico de lo que va del siglo XXI en Venezuela".

El dirigente opositor destacó que "la situación ha cambiado en apenas 30 días diametralmente", dijo.

González aseguró que hay “un ambiente absolutamente esperanzador" entre los venezolanos, quienes han salido a las calles este 3 de enero para manifestarse.

Según el dirigente, las demandas se centran en la liberación de todos los presos políticos, el cierre del centro de detención El Helicoide y el fin del régimen.

Asimismo, caracterizó al gobierno actual como un régimen "que se desploma, que se traicionan entre ellos mismos, que no mandan, son pura utilería".

o

Cabe destacar que, desde hace un mes, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores están recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Este establecimiento cuenta con estrictas medidas de seguridad y ofrece condiciones particularmente duras para sus internos.

La celda del señalado jefe del Cartel de los Soles es un espacio sumamente reducido, de aproximadamente dos metros por tres, equipado con las comodidades básicas: una litera de acero, un colchón delgado, un pequeño escritorio de metal, inodoro y lavamanos, todos estos elementos sin lujos y diseñados para durar.

Las luces fluorescentes permanecen encendidas las 24 horas del día, lo que genera desorientación temporal en los reclusos.

Las actividades diarias son limitadas; cuenta con apenas una hora fuera de la celda, pero este espacio también está controlado, ya que suele llevarse a cabo en áreas internas donde la luz solar es casi inexistente.

