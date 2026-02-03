"No veo a Petro jugando un papel importante en el liderazgo que Trump está tomando por el bien de la democracia en el continente": experto sobre reunión entre presidentes de Colombia y EE. UU.

"Amo Colombia" es la frase que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en una dedicatoria tras su encuentro con su homólogo colombiano, Gustavo Petro en la Casa Blanca.

Esto se da luego de que el mandatario norteamericano haya dicho que el tono del presidente Petro cambió tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.

Para hablar sobre este tema, Juan Carlos Portilla, abogado experto en derecho internacional, conversó con El Informativo de NTN24.

Sobre la hermética reunión entre ambos jefes de Estado, el invitado hizo énfasis en que "la inclusión del presidente Petro y su familia en la lista OFAC fue un instrumento de política exterior de presión al gobierno de Colombia para buscar un cambio de comportamiento del gobierno frente a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico".

"El operativo que dio con el arresto de Nicolás Maduro y su posterior traslado a Estados Unidos para un proceso judicial también envía un mensaje bastante importante a toda la región", agregó.

El abogado experto en derecho internacional también acotó que "en cuanto a algún tipo de rol protagónico que puede jugar el presidente Petro” en los meses que le quedan frente al gobierno colombiano realmente no ve “ninguna utilidad que pueda dar a esa transición a la democracia que Venezuela necesita".

Y explicó que "para legitimar de manera más amplia el proceso a la transición democrática en Venezuela, el presidente Trump debe usar a sus amigos en el continente".

Por lo que reiteró que no ve “al presidente Petro jugando un papel importante en ese liderazgo diplomático que Trump está tomando por el bien de la democracia en el continente".