"Trump le leyó la cartilla a Petro, que le rogó a la Casa Blanca que lo recibieran": congresista María Elvira Salazar sobre reunión entre Trump y Petro

La congresista republicana María Elvira Salazar expuso en NTN24 lo que consideró que sucedió en el encuentro que mantuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

“Petro puede decir lo que quiera, pero nosotros entendemos cómo funciona la Casa Blanca. El presidente Trump le leyó la cartilla, como decía mi abuela, al presidente Petro en inglés. Sabemos que Petro le rogó a la Casa Blanca que lo recibieran”, afirmó Salazar en entrevista para NTN24.

Este martes 3 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una reunión en la Casa Blanca con su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

Tras el encuentro, Petro aseguró que cree que su nombre fue incluido en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) debido a comentarios que hizo durante una cumbre de las Naciones Unidas, donde aseveró que Estados Unidos es el lugar donde residen importantes jefes del narcotráfico.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos del gobierno estadounidense, el gobernante sudamericano respondió que, de existir pruebas legales, no estaría ofreciendo declaraciones públicas.

En ese sentido, reiteró que considera que su presencia en la lista OFAC estaría relacionada con lo que expresó en Nueva York, según indicó en una rueda de prensa en Washington luego de su reunión con Trump.

"Son caminos diferentes, un encuentro entre diferentes, sin humillaciones de ningún tipo, en donde tratamos de encontrar unas soluciones de acuerdo a la experiencia entre dos naciones, alrededor de problemas concretos", recalcó Petro.

La combinación de una visa revocada y la inclusión en la lista OFAC (conocida comúnmente como 'Lista Clinton') respecto a Petro, generó gran expectativa de cara a la reunión en la sede presidencial de los Estados Unidos.