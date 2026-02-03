NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Martes, 03 de febrero de 2026
María Elvira Salazar

"Trump le leyó la cartilla a Petro, que le rogó a la Casa Blanca que lo recibieran": congresista María Elvira Salazar sobre reunión entre Trump y Petro

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Salazar se pronunció sobre el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca.

La congresista republicana María Elvira Salazar expuso en NTN24 lo que consideró que sucedió en el encuentro que mantuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

“Petro puede decir lo que quiera, pero nosotros entendemos cómo funciona la Casa Blanca. El presidente Trump le leyó la cartilla, como decía mi abuela, al presidente Petro en inglés. Sabemos que Petro le rogó a la Casa Blanca que lo recibieran”, afirmó Salazar en entrevista para NTN24.

o

Este martes 3 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una reunión en la Casa Blanca con su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

Tras el encuentro, Petro aseguró que cree que su nombre fue incluido en una lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) debido a comentarios que hizo durante una cumbre de las Naciones Unidas, donde aseveró que Estados Unidos es el lugar donde residen importantes jefes del narcotráfico.

o

Al ser cuestionado sobre los señalamientos del gobierno estadounidense, el gobernante sudamericano respondió que, de existir pruebas legales, no estaría ofreciendo declaraciones públicas.

En ese sentido, reiteró que considera que su presencia en la lista OFAC estaría relacionada con lo que expresó en Nueva York, según indicó en una rueda de prensa en Washington luego de su reunión con Trump.

"Son caminos diferentes, un encuentro entre diferentes, sin humillaciones de ningún tipo, en donde tratamos de encontrar unas soluciones de acuerdo a la experiencia entre dos naciones, alrededor de problemas concretos", recalcó Petro.

o

La combinación de una visa revocada y la inclusión en la lista OFAC (conocida comúnmente como 'Lista Clinton') respecto a Petro, generó gran expectativa de cara a la reunión en la sede presidencial de los Estados Unidos.

Temas relacionados:

María Elvira Salazar

Reunión

Donald Trump

Gustavo Petro

Cae Maduro en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tras captura de Maduro y ante presión de EE.UU., el presidente Petro "dejó de ser un gallito de pelea para convertirse en un cachorrito muy manso": Rafael Nieto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No se conocen los parámetros que se están usando para priorizar unas causas por encima de otras": vicepresidente de Foro Penal sobre las excarcelaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Trump le leyó la cartilla a Petro, que le rogó a la Casa Blanca que lo recibieran": congresista María Elvira Salazar sobre reunión entre Trump y Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Política

Ver más
María Corina Machado en entrevista en NTN24
María Corina Machado

¿María Corina Machado sería candidata? "Haré lo que los venezolanos quieran; mi obsesión de vida es liberar a nuestro país": entrevista en NTN24

Vladímir Putin, presidente de Rusia y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Rusia

Rusia advierte que Ucrania se queda sin tiempo para aceptar sus condiciones de paz

Daniel Palacios, exministro del Interior de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Petro no tiene ninguna intención de confrontar al régimen venezolano": Daniel Palacios sobre encuentro que tendría el presidente colombiano con Delcy Rodríguez

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Marco Rubio | Foto: AFP
Donald Trump

"Y no me refiero a la Universidad de Columbia": Trump bromea sobre el vinculo que tiene Marco Rubio con Colombia

Tormenta invernal | Foto referencia: EFE
Tormenta invernal

"Lo que ocurre cuando son temperaturas muy bajas es que pone en riesgo nuestras vidas": meteorólogo sobre la aleta de tormenta invernal en Estados Unidos

Juan Carlos Pinzón/ exministro de Defensa de Colombia / FOTO: EFE
Estados Unidos

"Hay un riesgo muy grande de que nos repitan el Pacto de La Picota": Juan Carlos Pinzón sobre audios de alias "Pipe Tuluá", extraditado a EE. UU.

Nicolás Maduro (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Suiza ordena bloquear posibles activos de Maduro en el país para evitar "fuga de capitales"

Encargados del régimen venezolano - Foto: EFE
Casa Blanca

"No es una alianza entre el chavismo y EE. UU., esto es Washington dando las instrucciones en inglés y Delcy (Rodríguez) acatándolas en español": politólogo Walter Molina

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Un total de 49 presos políticos en Venezuela han sido excarcelados, según la ONG Foro Penal

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre