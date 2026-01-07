"El interés de EE. UU. es sustituir evidentemente a China en este papel, su política es agresiva": analista sobre estrategia de Trump frente al petróleo venezolano

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron el miércoles sobre la confiscación de un buque petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte, el cual se encontraba bajo sanciones, luego de varios días de seguimiento desde su salida de Venezuela.

La operación fue realizada de manera conjunta por el Departamento de Seguridad Nacional y personal militar estadounidense, según comunicó el Comando Europeo de Estados Unidos a través de una publicación en la red social X, organismo encargado de las operaciones en esa región.

Horas antes, medios de comunicación estadounidenses habían señalado que la embarcación rusa estaba siendo escoltada por unidades navales enviadas por Moscú.

Asimismo, en cuanto al petróleo saliente de Venezuela, el pasado martes, Donald Trump, aseguró que el régimen de Venezuela, ahora dirigido por Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles que será vendido en el mercado estadounidense.

Sobre este tema, Albert Suriol, analista económico internacional, opinó en NTN24. “Venezuela tiene mucho petróleo, pero hay que saber el punto en que están las infraestructuras necesarias, surgen oportunidades económicas”, sostuvo el invitado del canal de las Américas.

“El interés de Estados Unidos es sustituir evidentemente a China en este papel... La política de Estados Unidos en este punto es agresiva, sabemos que Trump cuando juega, juega duro. Estados Unidos está interesado en invertir en infraestructura, Venezuela entra en el marco global del petróleo a partir de ahora”, prosiguió.

Expertos sostienen que Venezuela tiene cerca de una quinta parte de las reservas probadas de petróleo crudo del mundo, superando a territorios como Arabia Saudita.