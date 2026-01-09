"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Sairam Rivas, pareja del preso político Jesús Armas e integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, habló en La Mañana de NTN24 sobre la compleja situación que ha vivido desde que su ser querido fue arbitrariamente detenido por el régimen de Nicolás Maduro, actualmente a cargo de Delcy Rodríguez, situación de la que ella también fue víctima 11 años atrás.

"Cada proceso es distinto, siempre es importante tener un tiempo y es responsable, para revisar y analizar lo que se ha vivido durante ese tiempo (…) la situación de las condiciones de detención 11 años después son totalmente distintas", contó Rivas, quien aseguró que durante su prisión política contó con posibilidades distintas a las de su pareja.

VEA TAMBIÉN Pese a anuncio de excarcelaciones por parte del régimen, la hija de Edmundo González sigue sin conocer información de su esposo Rafael Tudares o

Armas, según Rivas, no ha tenido la oportunidad de recibir visitas de sus familiares ni tampoco ha contado con un abogado como ella sí lo tuvo.

"Fue llevado a una cabaña clandestina del SEBIN asfixiado con bolsas plásticas", relató.

Tras el anuncio de Jorge Rodríguez, a cargo de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, sobre "un número importante" de presos políticos excarcelados, Rivas afirmó que aún no se han confirmado "ni siquiera 15 excarcelaciones".

La integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos contó que, aunque "ha sido un proceso muy doloroso" a lo largo de los últimos años, espera que esa difícil situación vivida por los venezolanos les sirva para "trabajar en la consolidación de una real y verdadera democracia donde nunca se vuelva a perseguir a nadie por sus ideales, intereses políticos o defensa de sus derechos".

VEA TAMBIÉN En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano o

"La demanda no es que se libere un grupo de presos políticos, es que se liberen absolutamente todos los presos políticos que hay en Venezuela y de forma plena e inmediata, que no sean solamente excarcelados con una amenaza atrás de que si siguen haciendo activismo o si son parte del activismo de algún partido o ejercen sus derechos civiles y políticos, los pueden volver a encarcelar", exigió Rivas.