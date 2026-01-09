NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Familiares de presos políticos

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

enero 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
La integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Sairam Rivas, y pareja de Jesús Armas, exigió en NTN24 la libertad "plena e inmediata" de todos los presos políticos y "no solo de un grupo".

Sairam Rivas, pareja del preso político Jesús Armas e integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, habló en La Mañana de NTN24 sobre la compleja situación que ha vivido desde que su ser querido fue arbitrariamente detenido por el régimen de Nicolás Maduro, actualmente a cargo de Delcy Rodríguez, situación de la que ella también fue víctima 11 años atrás.

"Cada proceso es distinto, siempre es importante tener un tiempo y es responsable, para revisar y analizar lo que se ha vivido durante ese tiempo (…) la situación de las condiciones de detención 11 años después son totalmente distintas", contó Rivas, quien aseguró que durante su prisión política contó con posibilidades distintas a las de su pareja.

Armas, según Rivas, no ha tenido la oportunidad de recibir visitas de sus familiares ni tampoco ha contado con un abogado como ella sí lo tuvo.

"Fue llevado a una cabaña clandestina del SEBIN asfixiado con bolsas plásticas", relató.

Tras el anuncio de Jorge Rodríguez, a cargo de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, sobre "un número importante" de presos políticos excarcelados, Rivas afirmó que aún no se han confirmado "ni siquiera 15 excarcelaciones".

La integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos contó que, aunque "ha sido un proceso muy doloroso" a lo largo de los últimos años, espera que esa difícil situación vivida por los venezolanos les sirva para "trabajar en la consolidación de una real y verdadera democracia donde nunca se vuelva a perseguir a nadie por sus ideales, intereses políticos o defensa de sus derechos".

"La demanda no es que se libere un grupo de presos políticos, es que se liberen absolutamente todos los presos políticos que hay en Venezuela y de forma plena e inmediata, que no sean solamente excarcelados con una amenaza atrás de que si siguen haciendo activismo o si son parte del activismo de algún partido o ejercen sus derechos civiles y políticos, los pueden volver a encarcelar", exigió Rivas.

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Maduro baja el tono ante presión de Estados Unidos y asegura que Jesucristo no aprobaría amenazas militares contra Venezuela: “Es lo más contrario a Cristo”

Foto referencia | EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Hay la posibilidad de ataques y bombardeos contra puertos que se usan para transportar la droga desde Colombia a EE. UU.": exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

