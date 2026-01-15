Diosdado Cabello insiste en que Nicolás Maduro es el “presidente constitucional" de Venezuela y arremetió contra la oposición

En su programa habitual de “Con el Mazo”, el segundo al mando del régimen venezolano, Diosdado Cabello, volvió a referirse a Nicolás Maduro, asegurando que este es el “presidente constitucional” de Venezuela y que se encuentra “secuestrado”.

Los comentarios de Cabello estarían dirigidos tanto a la oposición venezolana como internacional, a quienes les envió un mensaje subliminal, señalando que, aunque Maduro fue derrocado, ellos aún siguen al mando del poder de la nación caribeña.

“Hoy entran en situación, porque aquí sigue gobernando la revolución bolivariana. El presidente constitucional de Venezuela es Nicolás Maduro Moros; fue secuestrado y asume la presidencia la vicepresidenta (Delcy Rodríguez), tal como está escrito aquí en esta constitución”, dijo Diosdado Cabello.

Adicionalmente, negó que las personas que se encuentran retenidas en las diferentes cárceles del país de manera arbitraria, las cuales han sido sometidas a tortura por el simple hecho de pensar diferente y no estar de acuerdo con la dictadura chavista, sean “presos políticos”.

“Lo que sectores de la oposición han llamado presos políticos, en verdad no son presos políticos, son unos irresponsables”, indicó Cabello, quien acusó a estas personas de “atacar instalaciones e instituciones” y de “hacer daño”.

Aunque para el mundo es de conocimiento que la liberación de los presos políticos se debe a la lucha constante de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, este asegura que “no tiene nada que ver ni una sola ONG” y que “van más de 400” liberados.

Cifras que han sido negadas por parte del director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, quien durante su último reporte señaló que, desde el anuncio de las excarcelaciones hecho el pasado 8 de enero por parte del jefe de la Asamblea ilegítima de Venezuela, Jorge Rodríguez, solo se han emitido 84 de ellas.

“Van 84 excarcelaciones de presos políticos hasta ahora. 67 hombres y 17 mujeres”, expresó Romero por medio de su cuenta de X.

Las excarcelaciones se comenzaron a realizar días después de la agitación política en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su comparecencia ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y posesión ilegal de armas.