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Donald Trump

Trump nominó como nuevo director de Inteligencia Nacional al fiscal que imputó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en Nueva York

junio 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Club de Prensa
La Casa Blanca envió su nominación formal al Senado y el Comité de Inteligencia del Senado fijó la audiencia de confirmación de Clayton para el próximo miércoles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Jay Clayton, el fiscal federal de Manhattan, para ser el próximo jefe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Se trata del mismo fiscal que imputó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en Nueva York pues, como actual fiscal federal en Manhattan, firmó la acusación de Washington contra ambos por delitos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos con armas de guerra.

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Maduro y Flores, cabe recordar, fueron capturados el pasado 3 de enero durante un operativo militar en Caracas ordenado por el Gobierno Trump en el que ambos fueron extraídos de territorio venezolano y trasladados hasta Nueva York, donde, hasta el momento, se han enfrentado a dos audiencias judiciales.

Trump anunció su elección para el cargo permanente de director de Inteligencia Nacional (DNI) en una publicación de Truth Social en la que instó a que el Senado confirmara rápidamente a Clayton para reemplazar a Tulsi Gabbard como supervisor de las 18 agencias de inteligencia de Estados Unidos.

Posteriormente, la Casa Blanca envió su nominación formal al Senado y el comité de inteligencia del Senado fijó la audiencia de confirmación de Clayton para el próximo miércoles.

La decisión de Trump se dio, entretanto, en medio de un momento de alta tensión política en Estados Unidos debido a que el presidente había elegido previamente a Bill Pulte, uno de sus simpatizantes, para ocupar el cargo temporalmente.

"Pulte tiene que irse. No puede ocupar el cargo de director de Inteligencia Nacional. Nuestra seguridad nacional es demasiado importante", dijo a los periodistas el senador de Estados Unidos Chuck Schumer de Nueva York, líder demócrata de la cámara.

En declaraciones a la prensa, Trump, por su parte, recalcó que Pulte no permanecería mucho tiempo en el cargo interino.

"Solo estará allí por un corto tiempo, lo dirigirá durante un breve período, mientras conseguimos a una persona muy talentosa, Jay Clayton", adelantó Trump.

Es importante mencionar que Pulte sigue siendo director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda mientras ejerce como director de Inteligencia Nacional interino.

Los demócratas han exigido que se le realice una revisión de seguridad completa antes de que pueda acceder a materiales clasificados, y han argumentado que carece de la autorización de seguridad necesaria cuando Trump anunció su nombramiento.

Clayton es un exabogado del bufete Sullivan & Cromwell especializado en fusiones y captación de capital. Durante el primer mandato de Trump, presidió la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), donde se forjó una reputación como político moderado que buscaba el consenso con los comisionados demócratas.

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En abril de 2025, Trump nominó a Clayton como fiscal federal interino para el Distrito Sur de Nueva York, considerado uno de los puestos de fiscalía más poderosos del país.

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