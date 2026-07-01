Las impactantes imágenes del ‘cielo rojo’ que se vio en Venezuela; expertos despejan dudas sobre este fenómeno

El martes 30 de junio, los habitantes en Caracas (Venezuela) avistaron un fenómeno asombroso en esta parte del mundo. Fotografías en redes sociales dejaron ver que el cielo caraqueño se tiñó de rojo por un prolongado periodo de tiempo.

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El fenómeno ocurrió a una semana de los dos terremotos que azotaron al país y que ya deja cerca de 2.000 muertos, y aunque algunas personas relacionaron ambos eventos, la explicación de los científicos despejó estas dudas.

Este fenómeno, conocido popularmente en Venezuela como “candilazo”, sucede por un fenómeno denominado “dispersión de Rayleigh”, que hace que las puestas de sol tiñan de tonalidades rojas el cielo.

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Al atardecer, la luz del Sol tiene que atravesar una mayor cantidad de atmósfera y durante este recorrido, la luz azul se dispersa y solo la luz roja, de mayor longitud de onda, ilumina el cielo.

Además, cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera de la Tierra durante el atardecer, más rojizo será el cielo.

Con esta explicación, los expertos descartan una relación directa de este fenómeno con los potentes terremotos y agregaron que es un evento óptico natural que se presenta por lo anteriormente expuesto.

Sobre los terremotos, continúan las labores de búsqueda de más sobrevivientes en los escombros que dejaron los poderosos movimientos telúricos. Rescatistas piden silencio al escuchar sobrevivientes entre las ruinas.

En la zona cero de los sismos, en el estado de La Guaira, han sido rescatadas un total de 6.461 personas hasta este martes, la más reciente de ellas un niño de dos años en la madrugada, anunció Jorge Rodríguez.