Trump tras mensaje sobre incautación de buque cerca de Venezuela afirma que "están sucediendo otras cosas": "Lo verán más adelante"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras anunciar la incautación de un petrolero cerca de la costa de Venezuela dejó en el aire un comentario sobre nuevos eventos que acontecerían pronto relacionados con el país que permanece bajo el yugo del régimen de Nicolás Maduro.

Trump en el mensaje sobre la incautación del barco afirmó que “están sucediendo otras cosas” asociadas a Venezuela.

“Como probablemente sepan, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela. Un petrolero enorme, muy grande, el más grande jamás incautado. Y están sucediendo otras cosas. Así que lo verán más adelante. Y hablaremos de ello más adelante con otras personas”, aseveró el mandatario estadounidense.

Trump ha ordenado un masivo aumento de tropas estadounidenses en la región, que incluye un portaviones, aviones de combate y decenas de miles de soldados.

La incautación podría indicar nuevos e intensificados esfuerzos para perseguir el petróleo de Venezuela, la principal fuente de ingresos del país, según Reuters.

De hecho, tres funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, habían dicho a Reuters que la operación fue liderada por la Guardia Costera estadounidense. No identificaron el petrolero, ni la bandera de qué país enarbolaba, ni el lugar exacto donde se llevó a cabo la interceptación.

El grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard indicó que se cree que el petrolero Skipper fue incautado frente a Venezuela durante la madrugada. Estados Unidos impuso sanciones al tanquero por lo que Washington describió como su participación en el comercio de petróleo iraní cuando se llamaba Adisa.

Los precios subieron tras la noticia de la incautación, tras haber cotizado en territorio negativo durante el día. Los futuros del petróleo Brent LCOc1 cerraron en 62,21 dólares el barril, un alza de 27 centavos en el día, mientras que los futuros del West Texas Intermediate de Estados Unidos CLc1 cerraron con un alza de 21 centavos, a 58,46 dólares por barril.

Venezuela exportó más de 900.000 barriles por día (bpd) de petróleo el mes pasado, el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año, ya que la empresa estatal PDVSA importó más nafta para diluir su producción de crudo extrapesado.

Incluso en medio de la creciente presión sobre Nicolás Maduro, Washington hasta ahora no había tomado medidas para interferir con los flujos de petróleo del país.

Venezuela ha tenido que rebajar considerablemente el precio de su crudo en su principal comprador, China, debido a la creciente competencia con el petróleo sancionado de Rusia e Irán.

Maduro ha alegado que el refuerzo militar estadounidense frente a Venezuela tiene como objetivo derrocarlo y obtener el control de las vastas reservas de petróleo del país miembro de la OPEP.

Desde principios de septiembre, el Gobierno de Trump ha llevado a cabo más de 20 ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con más de 80 muertos.