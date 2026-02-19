NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
México está en alerta que colombianos miembros del narcotráfico aprovechen el mundial para entrar al país

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Según el Coordinador General Estratégico de Seguridad del estado de Jalisco, ya comenzaron a devolver colombianos que están sin motivo alguno en México como parte de las medidas que tomarán ante este temor.

Autoridades mexicanas informaron el jueves que están en alerta para impedir que colombianos que trabajan con los cárteles del narcotráfico aprovechen el Mundial de fútbol para ingresar al país, dijo a la AFP una autoridad de Jalisco, una de las ciudades sedes del campeonato.

Esta medida preventiva obedece a la creciente participación de exmilitares extranjeros, particularmente colombianos, con cárteles mexicanos.

"Estamos en alerta permanente con el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional (...) hemos ya retornado a su país a algunos ciudadanos colombianos que no acreditaban el motivo de su presencia" en Jalisco (oeste), dijo a la AFP Roberto Alarcón, Coordinador General Estratégico de Seguridad del estado, donde "ha habido gente que ha llegado a reclutarse con uno de los carteles".

Y es que Colombia es uno de los países en el que más gente ha comprado boletas para ir al mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Justamente, la selección Colombia, que es una de las 48 delegaciones que participará en la máxima cita orbital, tiene dos partidos de la primera fase en México: contra Uzbekistán en el estadio Azteca de la Ciudad de México y contra uno de los ganadores del repechaje en Guadalajara.

Ahora las autoridades mexicanas estarán en alerta para evitar la llegada de narcos colombianos a su país que ya vive una difícil situación con los carteles locales, que llevan un largo tiempo cometiendo crímenes en el país por la lucha de poderes.

