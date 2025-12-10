NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Donald Trump

Trump anunció que las fuerzas de Estados Unidos incautaron un petrolero frente a las costas de Venezuela

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia Reuters
El mandatario estadounidense también mencionó en su mensaje sobre Venezuela que "otras cosas están pasando". "Ustedes verán eso más tarde", precisó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas de su país se apoderaron de un petrolero frente a las costas de Venezuela.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande. El más grande jamás incautado, en realidad", afirmó Trump.

El mandatario estadounidense también mencionó en su mensaje sobre Venezuela que "otras cosas están pasando".

"Ustedes verán eso más tarde. Estaremos hablando de eso más tarde. Y hablaremos de eso más adelante con otras personas", afirmó.

La incautación podría indicar nuevos e intensificados esfuerzos para perseguir el petróleo de Venezuela, la principal fuente de ingresos del país.

Tres funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, habían dicho a Reuters que la operación fue liderada por la Guardia Costera estadounidense. No identificaron el petrolero, ni la bandera de qué país enarbolaba, ni el lugar exacto donde se llevó a cabo la interceptación.

o

El grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard indicó que se cree que el petrolero Skipper fue incautado frente a Venezuela durante la madrugada. Estados Unidos impuso sanciones al tanquero por lo que Washington describió como su participación en el comercio de petróleo iraní cuando se llamaba Adisa.

Los precios subieron tras la noticia de la incautación, tras haber cotizado en territorio negativo durante el día.

Venezuela exportó más de 900.000 barriles por día (bpd) de petróleo el mes pasado, el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año, ya que la empresa estatal PDVSA importó más nafta para diluir su producción de crudo extrapesado.

El Gobierno de Trump ha estado sopesando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha retratado como el papel de Nicolás Maduro en el suministro de drogas ilegales que han matado a estadounidenses.

Maduro, cabe resaltar, ha negado tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses en la región se han centrado en operaciones antinarcóticos, a pesar de que la potencia de fuego reunida supera con creces todo lo necesario para ellas.

Desde septiembre, las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 22 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto al menos 87 personas.

o

Las informaciones sobre acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en un contexto de empeoramiento de las relaciones con el régimen Venezuela.

Reuters, citando a cuatro funcionarios estadounidenses, informó la semana pasada de que Estados Unidos estaba a punto de lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela.

Temas relacionados:

Donald Trump

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Barriles de petróleo

Crudo

Buque petrolero

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así reaccionó desde Miami la diáspora venezolana en el exilio a la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Un reconocimiento mundial a la gesta de todo un pueblo que ha luchado por la paz": analista sobre entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

¿Arremetió el presidente del Comité Noruego Nobel contra la izquierda en Latinoamérica? Expertos analizan discurso de entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

Más de Actualidad

Ver más
Papa León XIV llega a Turquía - Foto: AFP
Papa León XIV

Atacante que baleó a Juan Pablo II fue expulsado de ciudad turca a donde llegará el papa León tras decir que esperaba encontrarse con él

Miguel Uribe - Foto AFP
Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño pide rectificar al Centro Democrático decisión de excluirle de la contienda electoral por supuesto apoyo a otro precandidato

Desnutrición en Venezuela

"Desnutrición aguda": el drama silencioso en Venezuela que se equipara al escenario del 2016

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump

Trump está lanzando la plataforma científica más poderosa jamás construida, según el Departamento de Energía de EE.UU.

Pablo Repetto nuevo director técnico de Santa Fe - Foto: EFE
Fútbol colombiano

Independiente Santa Fe presentó a su nuevo entrenador de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales de 2026

Papa León XIV llega a Turquía - Foto: AFP
Papa León XIV

Atacante que baleó a Juan Pablo II fue expulsado de ciudad turca a donde llegará el papa León tras decir que esperaba encontrarse con él

Miguel Uribe - Foto AFP
Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño pide rectificar al Centro Democrático decisión de excluirle de la contienda electoral por supuesto apoyo a otro precandidato

Maduro y Cabello
Huelga general

Maduro pide a los trabajadores que se declaren en huelga general en caso de ser derrocado y hasta que sea restituido

El clásico paisa de toma la fecha dos de los cuadrangulares - Fotos: AFP
Liga BetPlay Dimayor

El clásico paisa se tomará la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, jornada en la que Santa Fe y América irán en busca de sumar de a tres

Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto AFP
FIFA

En plena carrera mundialista, FIFA iniciará investigaciones contra selección cuyos jugadores fueron sancionados por falsificar documentos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre