Trump anunció que las fuerzas de Estados Unidos incautaron un petrolero frente a las costas de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas de su país se apoderaron de un petrolero frente a las costas de Venezuela.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande. El más grande jamás incautado, en realidad", afirmó Trump.

El mandatario estadounidense también mencionó en su mensaje sobre Venezuela que "otras cosas están pasando".

"Ustedes verán eso más tarde. Estaremos hablando de eso más tarde. Y hablaremos de eso más adelante con otras personas", afirmó.

La incautación podría indicar nuevos e intensificados esfuerzos para perseguir el petróleo de Venezuela, la principal fuente de ingresos del país.

Tres funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, habían dicho a Reuters que la operación fue liderada por la Guardia Costera estadounidense. No identificaron el petrolero, ni la bandera de qué país enarbolaba, ni el lugar exacto donde se llevó a cabo la interceptación.

El grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard indicó que se cree que el petrolero Skipper fue incautado frente a Venezuela durante la madrugada. Estados Unidos impuso sanciones al tanquero por lo que Washington describió como su participación en el comercio de petróleo iraní cuando se llamaba Adisa.

Los precios subieron tras la noticia de la incautación, tras haber cotizado en territorio negativo durante el día.

Venezuela exportó más de 900.000 barriles por día (bpd) de petróleo el mes pasado, el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año, ya que la empresa estatal PDVSA importó más nafta para diluir su producción de crudo extrapesado.

El Gobierno de Trump ha estado sopesando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que ha retratado como el papel de Nicolás Maduro en el suministro de drogas ilegales que han matado a estadounidenses.

Maduro, cabe resaltar, ha negado tener vínculos con el tráfico ilegal de drogas.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses en la región se han centrado en operaciones antinarcóticos, a pesar de que la potencia de fuego reunida supera con creces todo lo necesario para ellas.

Desde septiembre, las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 22 ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, en los que han muerto al menos 87 personas.

Las informaciones sobre acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en un contexto de empeoramiento de las relaciones con el régimen Venezuela.

Reuters, citando a cuatro funcionarios estadounidenses, informó la semana pasada de que Estados Unidos estaba a punto de lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela.