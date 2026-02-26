NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Jueves, 26 de febrero de 2026
Educación

Esto dicen los expertos sobre iniciativa para que los niños madruguen menos a estudiar en Colombia tras proyecto de ley que lo plantea

febrero 26, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Estudiante joven - Foto de referencia Canva
Estudiante joven - Foto de referencia Canva
La iniciativa, conocida como "Estudio sin Madrugón", ya superó su segundo debate en la Plenaria del Senado.

Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de Colombia propone que ninguna institución educativa del país, pública o privada, inicie clases antes de las 7:00 a.m. en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media.

La iniciativa, que superó su segundo debate en la Plenaria del Senado, ha puesto sobre la mesa la pregunta acerca de si realmente es beneficioso exigir a niños y adolescentes empezar su día cuando aún no están biológicamente preparados para hacerlo.

o

Actualmente en Colombia, cabe resaltar, desde las 5:00 a.m. —y en algunas ocasiones antes—hay algunos menores saliendo de sus casas para llegar a clase a tiempo.

Aunque se trata de una cuestión replicada culturalmente durante años, la evidencia científica viene cuestionando desde hace un tiempo si este hábito favorece el aprendizaje o, por el contrario, lo limita.

Así lo explica Belén Catalán Gregori, coordinadora del Máster Universitario en Psicopedagogía de la Universidad Internacional de Valencia – VIU, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades.

"La evidencia científica muestra que los horarios escolares muy tempranos tienden a generar restricción de sueño", indica. "Sucede especialmente en estudiantes con cronotipo vespertino, lo que afecta negativamente a la atención, la memoria y el rendimiento académico".

El concepto de cronotipo, vale precisar, indica la predisposición biológica de cada persona a rendir mejor en determinados momentos del día y es clave para entender el problema, según los expertos.

Mientras algunos niños se activan temprano, otros alcanzan su mejor nivel cognitivo varias horas después. Si los horarios escolares no consideran estas diferencias, el resultado suele ser un déficit de sueño acumulado.

En ese sentido, un descanso inadecuado puede afectar el desarrollo integral del estudiante, según explica la experta de VIU, y normalizar la falta de sueño desde edades muy tempranas solo lleva a consolidar hábitos poco saludables que se prolongarán hasta la adultez.

"La falta de sueño incrementa el cansancio diurno, aumenta la irritabilidad, la dificultad para regular las emociones, dado que el sueño ayuda a regular hormonas como el cortisol y la serotonina, así como el riesgo de problemas de salud física y mental", explica Catalán Gregori.

En los adolescentes la evidencia recogida por los expertos también es clara, pues se ha demostrado que quienes inician las jornadas escolares muy temprano presentan mayores niveles de somnolencia diurna, menor motivación, dificultades de atención y un mayor riesgo de problemas emocionales, especialmente aquellos con cronotipo vespertino, que quedan en desventaja frente a quienes tienen cronotipo matutino.

La iniciativa que se discute en Colombia no solo tiene implicaciones educativas, sino también sociales. El proyecto ha expuesto que retrasar el inicio de las clases también contribuye a la dinámica familiar, especialmente para aquellos hogares con mujeres cabezas de hogar, que supera el 50% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Teniendo en cuenta los hallazgos científicos, Catalán indica que los colegios deben también reorganizar las actividades académicas más exigentes hacia media mañana, cuando la mayoría de los estudiantes alcanza picos de mayor rendimiento cognitivo.

o

Además, según la experta, deben fortalecer la educación sobre hábitos de sueño para que niños y adolescentes comprendan su impacto en el bienestar y el aprendizaje.

Temas relacionados:

Educación

Proyecto de ley

Niños

Expertos

Iniciativa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Patrulla de la Policía de Francia estacionada cerca al Arco de Triunfo de París - Foto: AFP
Francia

La Policía de Francia dio de baja a un hombre que empuñaba un cuchillo bajo el Arco del Triunfo

Buque petrolero | Foto AFP
Buque petrolero

Petroleros de la flota fantasma de Irán genera alerta ante un eventual riesgo de desastre ambiental, según el portal Pole Star Global

Operaciones del Comando Sur en el Caribe - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

"No será un entorno permisivo para actores maliciosos": Comando Sur de EE. UU. emite duro mensaje sobre operaciones que mantiene en el Caribe

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Patrulla de la Policía de Francia estacionada cerca al Arco de Triunfo de París - Foto: AFP
Francia

La Policía de Francia dio de baja a un hombre que empuñaba un cuchillo bajo el Arco del Triunfo

Buque petrolero | Foto AFP
Buque petrolero

Petroleros de la flota fantasma de Irán genera alerta ante un eventual riesgo de desastre ambiental, según el portal Pole Star Global

Operaciones del Comando Sur en el Caribe - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

"No será un entorno permisivo para actores maliciosos": Comando Sur de EE. UU. emite duro mensaje sobre operaciones que mantiene en el Caribe

James Rodríguez, capitán de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez vuelve a entrar en el radar de un equipo de la MLS de los Estados Unidos

Periodista venezolano Carlos Julio Rojas - EFE
Presos políticos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Fotos captura video X: @Southcom
Operación Lanza del Sur

Comando Sur confirma con impactante video un nuevo ataque cinético letal contra embarcación que "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe"

Marcelo Gallardo, DT argentino - Foto: EFE
Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo anuncia que deja River Plate: "Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre