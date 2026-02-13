Trump ofrece nuevos detalles de la 'Operación Resolución Absoluta' en Venezuela: "Maduro estaba tras una puerta metálica que nuestras fuerzas podían traspasar como si fuera papel maché"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump viajó este viernes 13 de febrero a la base militar de Fort Bragg (recientemente renombrada Fort Liberty), en Carolina del Norte para reunirse con militares que participaron en el operativo de captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Desde ese lugar, el mandatario brindó unas declaraciones con las que enalteció el trabajo de toda la fuerza del país norteamericano.

“Volvimos al Ejército fuerte, con Biden estaba mal, ahora el reclutamiento va por los techos, los registros son altísimos, hace año y medio nadie quería unirse al Ejército”, mencionó Trump.

Asimismo, el gobernante de la unión americana dijo sentirse orgullo de lo que sus militares han logrado en territorios como Irán y Venezuela.

“Levantamos al Departamento de Guerra, estoy muy orgullo de nuestras fuerzas militares, somos una fuerza verdadera. Lo han visto con lo que hemos hecho en Irán y Venezuela, fueron las operaciones militares más brillantes y rápidas jamás vistas”, acotó.

Posteriormente dijo: “De lejos tenemos el mejor equipamiento, soldados. Se construirán 10 buques más (de guerra). Está en pie todo tipo de inversiones para que nuestro Ejército sea grande. Vamos a estar reviviendo nuestra fortaleza, estamos defendiendo los intereses de Estados Unidos, ahora son los Estados Unidos de primero”.

Sobre la operación que dio con la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el presidente de EE. UU. ofreció más detalles.

“Fue una noche maravillosa, la gente nunca había visto algo así, fue en cuestión de minutos. Era una base grande, una de las más grandes de Sudamérica, donde él vivía, y en cuestión de minutos ya estaba en un helicóptero siendo sacado de allí. Tuvieron que atravesar puertas de acero. El acero era como papel maché. ¿Saben lo que es el papel maché? Es papel débil. Estos tipos volaron cada puerta; llegaron hasta él antes de que alcanzara el edificio principal”, recalcó.

“Esa noche, el mundo entero vio de lo que es capaz todo el poderío militar de Estados Unidos. Fue una operación increíble, tan precisa, tan impresionante. Nadie pensó que algo así pudiera ocurrir. Incluso hablan de que quedaron desconcertados porque no alcanzaron a disparar ni un tiro. El equipo ruso no funcionó. El equipo chino no funcionó. Todos intentan averiguar por qué no funcionó. Algún día lo sabrán, pero no funcionó", agregó.

Referente a la tensión con Irán, Trump subrayó: Ellos quieren tener un acuerdo, y podríamos llegar a ese acuerdo, pero vamos a estar restaurando nuestra fuerza”.

Antes de finalizar su ponencia, Trump complementó: “Estados Unidos vuelve a ser respetado. Y quizás lo más importante: 'somos temidos por los enemigos en todo el mundo; nos temen'. Y saben, no me gusta decir 'miedo', pero a veces hay que infundir miedo, porque es lo único que realmente logra que la situación se resuelva. Tenemos una situación ahora mismo en la que enviamos un grupo de portaaviones muy grande a Irán. Me encantaría ver si podemos llegar a un acuerdo. Ha sido difícil lograr un acuerdo con ellos. Pensé que la vez pasada habríamos alcanzado uno; ojalá lo hubieran hecho, y ahí fue cuando hicimos “Martillo de Medianoche”, aseveró.

“Su comandante en jefe los apoya, van a luchar para ganar y para que nuestro país sea el más grande, somos el país más respetable del mundo, gracias a todos”.

El ejecutivo norteamericano destacó la labor de los "héroes" de las fuerzas de élite que ejecutaron la 'Operación Resolución Absoluta' (en inglés: Operation Absolute Resolve) en Venezuela.