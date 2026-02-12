“No le daremos la espalda al país ni a la causa de conquistar la libertad”: el primer mensaje de la venezolana María Oropeza tras su excarcelación

El pasado 8 de febrero, la abogada, activista opositora y Coordinadora Estatal de Vente Portuguesa María Oropeza fue excarcelada tras 18 meses de detención arbitraria por parte del régimen de Venezuela, que la privó de la libertad sin razón alguna.

Tras su excarcelación, Oropeza volvió a reencontrarse con sus seres queridos, amigos y con los ciudadanos de su pueblo natal, Guanare, Portuguesa, a donde viajó no solo para abrazarse y compartir, sino para dar gracias a Dios y a la Virgen de Coromoto por haberla mantenido firme en su fe a pesar de las situaciones a las que fue sometida durante su tiempo de detención. Así lo expresó por medio de sus redes.

“Después de 18 largos meses de injusto encarcelamiento, hoy regreso a mi Guanare para dar gracias a Dios y a la Virgen de Coromoto por acompañarnos y permitirnos seguir creyendo en el milagro de una Venezuela libre”, expresó María Oropeza en su cuenta de Instagram.

Asimismo, manifestó que en su visita a este santuario religioso imploraron por la liberación de todos aquellos presos políticos que aún se encuentran privados de la libertad bajo el régimen ahora a cargo de Delcy Rodríguez, para que pronto puedan regresar a sus hogares.

“En el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto elevamos nuestras oraciones por la liberación de TODOS los presos políticos, porque no habrá verdadera libertad hasta que TODOS estén en casa”, indicó Oropeza.

VEA TAMBIÉN Asamblea Nacional del régimen venezolano aplaza aprobación de ley de amnistía: la decisión se tomará la próxima semana o

De igual manera, dejó claro que se mantiene firme en su lucha por la libertad de Venezuela, que durante años ha sido sometida a injusticias y arbitrariedades.

“No le daremos la espalda al país ni a la causa de conquistar la LIBERTAD”, sentenció la activista opositora del partido Vente Venezuela.

Tras su excarcelación, el pasado 8 de febrero, María Oropeza ha recorrido las calles de su natal Guanare de Portuguesa y, de paso, ha tenido algunos encuentros en espacios públicos en los que ha expresado el agradecimiento y firmeza para alcanzar la democracia de su país.