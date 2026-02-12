NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Jueves, 12 de febrero de 2026
Excarcelaciones

“No le daremos la espalda al país ni a la causa de conquistar la libertad”: el primer mensaje de la venezolana María Oropeza tras su excarcelación

febrero 12, 2026
Por: Natalya Baquero González
María Oropeza, en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, tras su excarcelación - Foto: X @mariaoropeza94
María Oropeza, en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, tras su excarcelación - Foto: X @mariaoropeza94
Desde el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, la activista opositora, quien recobró su libertad, pidió la liberación de todos aquellos presos políticos que aún se encuentran encarcelados.

El pasado 8 de febrero, la abogada, activista opositora y Coordinadora Estatal de Vente Portuguesa María Oropeza fue excarcelada tras 18 meses de detención arbitraria por parte del régimen de Venezuela, que la privó de la libertad sin razón alguna.

o

Tras su excarcelación, Oropeza volvió a reencontrarse con sus seres queridos, amigos y con los ciudadanos de su pueblo natal, Guanare, Portuguesa, a donde viajó no solo para abrazarse y compartir, sino para dar gracias a Dios y a la Virgen de Coromoto por haberla mantenido firme en su fe a pesar de las situaciones a las que fue sometida durante su tiempo de detención. Así lo expresó por medio de sus redes.

“Después de 18 largos meses de injusto encarcelamiento, hoy regreso a mi Guanare para dar gracias a Dios y a la Virgen de Coromoto por acompañarnos y permitirnos seguir creyendo en el milagro de una Venezuela libre”, expresó María Oropeza en su cuenta de Instagram.

Asimismo, manifestó que en su visita a este santuario religioso imploraron por la liberación de todos aquellos presos políticos que aún se encuentran privados de la libertad bajo el régimen ahora a cargo de Delcy Rodríguez, para que pronto puedan regresar a sus hogares.

“En el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto elevamos nuestras oraciones por la liberación de TODOS los presos políticos, porque no habrá verdadera libertad hasta que TODOS estén en casa”, indicó Oropeza.

o

De igual manera, dejó claro que se mantiene firme en su lucha por la libertad de Venezuela, que durante años ha sido sometida a injusticias y arbitrariedades.

“No le daremos la espalda al país ni a la causa de conquistar la LIBERTAD”, sentenció la activista opositora del partido Vente Venezuela.

Tras su excarcelación, el pasado 8 de febrero, María Oropeza ha recorrido las calles de su natal Guanare de Portuguesa y, de paso, ha tenido algunos encuentros en espacios públicos en los que ha expresado el agradecimiento y firmeza para alcanzar la democracia de su país.

Temas relacionados:

Excarcelaciones

Presos políticos en Venezuela

Liberación

Libertad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Hacer competitiva a la industria petrolera no se puede si no hay un avance institucional, dice Héctor Schamis sobre Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello se pronuncia de nuevo sobre la captura del dictador Maduro: "Se lo llevaron bajo el asedio de bombas, a mí la arrechera no se me ha quitado"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Fotos: manifestaciones en Venezuela
Manifestaciones

Masiva manifestación por la democracia y la libertad se vive en las principales ciudades de Venezuela

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

Dron | Foto referencia: Canva
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello - Foto AFP
Diosdado Cabello

"Creyeron que pueden hacer lo que les da la gana": repudiables declaraciones de Diosdado Cabello tras secuestro de Juan Pablo Guanipa

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

"Si algo quiere evitar Estados Unidos en este momento es darle cualquier legitimidad a Delcy Rodríguez": analista tras designación de nueva encargada de negocios para Venezuela

Diosdado Cabello y Gustavo Petro - Fotos: AFP
Diosdado Cabello

"Salió a decir unas barbaridades": Diosdado Cabello cuestiona a Petro por lo que dijo sobre un supuesto ataque de EE. UU. en diciembre a una instalación en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Feid (Ferxxo) / Karol G - Fotos: EFE
Karol G

Karol G comparte inesperado mensaje tras su ruptura con Feid

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Maduro capturado

Piden la extradición de Nicolás Maduro desde Estados Unidos a Argentina

Petrobras - AFP
Brasil

Petrolera estatal de Brasil batió récord de producción de petróleo en 2025

Trofeo del Mundial de la FIFA (EFE)
FIFA

Precios de las entradas para el Mundial 2026 se disparan en la página de reventa de la FIFA: este es el costo de un boleto para la final

Diosdado Cabello - Foto AFP
Diosdado Cabello

"Creyeron que pueden hacer lo que les da la gana": repudiables declaraciones de Diosdado Cabello tras secuestro de Juan Pablo Guanipa

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

"Si algo quiere evitar Estados Unidos en este momento es darle cualquier legitimidad a Delcy Rodríguez": analista tras designación de nueva encargada de negocios para Venezuela

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
Régimen venezolano

"Todos están muertos de miedo; Diosdado vive como vampiro, de día duerme y de noche circula mirando para el cielo": ‘Tuto’ Quiroga sobre el régimen post Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre