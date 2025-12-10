NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado se pronunció por primera vez en la semana tras entrega de Premio Nobel: "Esta es la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad"

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
La líder por la democracia dejó en evidencia el orgullo que le causó escuchar el discurso de su hija en medio de la ceremonia de entrega del Nobel.

La líder política María Corina Machado se pronunció este miércoles desde su cuenta en X luego de que su hija en su nombre recibiera, más temprano el Premio Nobel de la Paz.

“Esta es la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad”, escribió la ganadora del Nobel.

También dejó en evidencia el orgullo que le causó escuchar su discurso en la voz de su hija en medio de la ceremonia de entrega.

“Qué honor escuchar mi discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025 en la voz de mi hija, y saber que muy pronto podré abrazarla a ella y a mi familia nuevamente”, mencionó.

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela, dijo este miércoles por medio de un discurso pronunciado en la ceremonia del Nobel de la Paz por su hija, Ana Corina Sosa Machado, que Venezuela ha estado preparándose "para una transición ordenada hacia la democracia".

Aunque Machado no logró llegar a la ceremonia de entrega de su premio, otorgado por el Comité Noruego del Nobel, sí llegará a Oslo, según informó el Instituto por medio de un audio en el que se escucha a la líder democrática.

"El pueblo venezolano no se rinde. Durante estos dieciséis meses en la clandestinidad hemos construido nuevas redes de presión cívica y de desobediencia disciplinada, preparándonos para una transición ordenada hacia la democracia", rezaba el discurso de Corina Machado.

La hija de la líder de la democracia contó en el discurso escrito por su madre "la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad". Describió un contexto general del origen de Venezuela desde la primera constitución del mundo hispano en 1811, hasta las atrocidades que el régimen chavista ha cometido en el país.

Corina Machado destacó en su discurso de aceptación, entretanto, el reconocimiento y el apoyo internacional que se le ha dado a la democracia en Venezuela, al tiempo que recordó el fraude electoral de julio del año pasado, cuando Edmundo González fue popularmente elegido para ser presidente, pero el régimen manipuló los resultados.

Asimismo, Machado destacó que "si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad", en referencia a la larga batalla que ella y su equipo han dado para enfrentar a un líder internacionalmente reconocido como ilegítimo. "Venezuela volverá a respirar", se anticipó en el discurso.

Se espera que la ganadora del premio Nobel de la Paz de 2025 llegue esta noche a Oslo o a primera hora (local) del jueves para recibir el galardón, dotado de una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.

