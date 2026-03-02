NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Chipre

"Se han dado evacuaciones de civiles con máxima alerta": abogado Javier Vergara sobre ataque con misiles y drones a base británica militar en Chipre

marzo 2, 2026
Por: Nucho Martínez
Programa: La Tarde
De acuerdo con información del Ministerio de Defensa del Reino Unido, los daños fueron menores y se limitaron a una pista de aterrizaje y otras infraestructuras, sin que se reportaran víctimas fatales ni personas heridas.

La situación en Chipre se encuentra en estado de máxima tensión tras registrarse el primer ataque directo contra una base militar británica en la isla desde 1986.

El objetivo fue la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) ubicada en Akrotiri, que fue alcanzada por un dron de origen iraní, tipo Shahed, durante la madrugada del 2 de marzo.

Sobre este tema, Javier Vergara, abogado chileno en Chipre, habló en el programa La Tarde de NTN24.

“Ya hay información de que han lanzado misiles desde Irán a Chipre, no solo misiles, también drones, se dieron evacuaciones de civiles con máxima alerta”, expresó el entrevistado.

De acuerdo con información del Ministerio de Defensa del Reino Unido, los daños fueron menores y se limitaron a una pista de aterrizaje y otras infraestructuras, sin que se reportaran víctimas fatales ni personas heridas.

“Se sabe que hubo daños en el ataque, pero no mayores, no hubo muertos, ahora estamos a la expectativa de lo que pueda pasar”, acotó Vergara.

Aunque se confirmó que los artefactos empleaban tecnología iraní, algunos informes señalan que el ataque podría haber sido lanzado por Hezbolá desde territorio libanés.

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - AFP
Estados Unidos

"Esta no es una supuesta guerra de cambio de régimen, pero el régimen sin duda cambió": secretario de Guerra de Estados Unidos sobre Operación Furia Épica en Irán

Conflicto en Medio Oriente - AFP
Israel

Israel bajo el fuego del régimen iraní en el tercer día de ataques en Medio Oriente

Irán - EFE
Ataque al régimen de Irán

"El régimen islámico y su ideología son una amenaza para todo el mundo": activista iraní exiliada en España

Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. confirma que tres cazas F-15 fueron derribados por error por parte de defensas de Kuwait

