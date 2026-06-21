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"Todos a apoyar la selección del tigre": delantero colombiano que no fue convocado para el Mundial mostró su apoyo a Abelardo de la Espriella

junio 21, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Delantero de la selección Colombia - Foto AFP
Delantero de la selección Colombia - Foto AFP
Luego de superar a Iván Cepeda en primera vuelta, De la Espriella se enfrenta nuevamente al candidato del oficialismo en segunda vuelta.

Un delantero colombiano que no fue convocado a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que empezó el pasado 11 de junio, manifestó recientemente su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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De la Espriella, cabe resaltar, se está enfrentando este domingo al candidato Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial, luego de sorprender en la primera vuelta y superar al aspirante del oficialismo.

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El mismo candidato de oposición, quien se ha definido a sí mismo como un "outsider" de la política, publicó el video del futbolista, quien tuvo un importante paso por River Plate del fútbol argentino.

Se trata de Miguel Borja, quien fue visto en un video que subió De la Espriella cuando faltaban apenas horas para que comenzaran las votaciones de la segunda vuelta presidencial.

"Hola colombianos, les habla Miguel Borja, quiero decirles que este domingo nos jugamos la final más importante de nuestra historia", dijo el jugador mientras vestía la camiseta de la selección Colombia, uno de los principales símbolos de la campaña de De la Espriella.

El actual atacante del Al-Wasl de la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos añadió: "Vamos todos a apoyar la selección del tigre. Es ahora, o nunca. Firme por la Patria".

El uso de la camiseta de la selección Colombia por De la Espriella y sus seguidores en medio de la campaña presidencial fue criticado por el candidato del oficialismo, Cepeda.

El senador pidió luego de la primera vuelta a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que se pronunciara sobre el utilizar la camiseta de la selección para lo que describió en su momento como "fines electorales".

La Federación, cabe resaltar, respondió a su solicitud por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública en el que aseguró que "no es distribuidora de la camiseta de la Selección Colombia" y que "cualquier ciudadano puede adquirirla en los puntos autorizados por la marca comercial Adidas".

El máximo organismo rector del fútbol en el país aclaró que, en los casos en los que históricamente terceros han utilizado la camiseta con fines comerciales, "desconociendo los derechos de las marcas patrocinadoras de la Federación", se han iniciado las acciones legales correspondientes.

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"Sin embargo, en los eventos o controversias no comerciales, la Federación no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede adquirir libremente en los puntos autorizados por el distribuidor oficial", explicó.

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