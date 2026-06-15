Un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. se estrelló en California poco después del despegue

La Base de la Fuerza Aérea Edwards de Estados Unidos informó que un bombardero B-52 Stratofortress se estrelló este lunes en California.

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De acuerdo con el informe preliminar, la aeronave se estrelló poco después del despegue en el aeródromo de Edwards a las 11:20 a. m.

“Los equipos de emergencia respondieron de inmediato al lugar y la situación está en desarrollo. Se proporcionará más información a medida que esté disponible”, detalló.

Tras el siniestro, la Base de la Fuerza Aérea Edwards indicó que “la pista de aterrizaje ha sido cerrada, y todas las aeronaves entrantes están siendo desviadas”.

“Todos los pases de visitantes no comerciales han sido suspendidos hasta nuevo aviso para permitir que la instalación se enfoque completamente en las operaciones de respuesta a emergencias”, añadió.

Las imágenes aéreas difundidas mostraron una enorme zona carbonizada en el suelo.

El B-52 es un bombardero pesado que realizó su primer vuelo en 1954 tras ser diseñado originalmente para la guerra contra la Unión Soviética.

La aeronave ha recibido mejoras continuas para mantenerse en servicio durante décadas desde el fin de la Guerra Fría.

De acuerdo con informes, Washington ha desplegado este avión en conflictos en Vietnam, el Golfo Pérsico, Irak, Afganistán y, más recientemente, contra el régimen islámico en Irán.