La reciente insistencia del dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en invitar a Estados Unidos a invertir en la economía cubana, ha generado un debate significativo dentro y fuera de la isla.

Este llamado se realiza en un contexto crítico, con un 90% de la población cubana viviendo en condiciones de pobreza extrema, según informes internacionales.

Sin embargo, lo que resulta particularmente desconcertante es la firme postura del régimen de no someter el socialismo a discusión ni a reformas sustantivas, perpetuando así un modelo económico que ha contribuido a la crisis humanitaria que enfrenta el país.

En paralelo a esta narrativa política, surgen informes sobre la insuficiente distribución de ayuda humanitaria dentro de Cuba.

Según el periodista cubano Vladimir Turró, la asistencia, supuestamente parte del primer cargamento humanitario enviado por México, se limita a un paquete de galletas y dos latas de atún.

La escasez crónica de productos y la inflación rampante en la isla exacerbada por las sanciones internacionales complican la vida diaria en Cuba.

El régimen suele ofrecer productos en dólares, fuera del alcance de la mayoría de los cubanos que deben sobrevivir con sueldos y pensiones pagadas con moneda nacional.