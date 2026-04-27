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Lunes, 27 de abril de 2026
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Champions League

Fecha y hora de las semifinales de la Champions League con Luis Díaz como protagonista en una "final anticipada"

abril 27, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: EFE
Los partidos de ida se disputarán entre este martes y miércoles con dos juegos en París y Londres.

Este martes y miércoles se disputarán las semifinales de la Champions League con dos partidos atractivos y un partido que promete ser una final anticipada.

Luego de haber dado un golpe sobre la mesa ante el Liverpool, el PSG hace frente a un reto aún mayor, cuando reciba este martes en el Parque de los Príncipes al Bayern Munich en la ida de semifinales de Champions.

El duelo entre el líder de la Ligue 1 y vigente campeón de la Liga de Campeones europea contra el flamante monarca de la Bundesliga, que viene de eliminar al Real Madrid en cuartos, se presenta como una final anticipada entre los dos grandes favoritos para levantar la Orejona.

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Para esta tercera semifinal europea consecutiva a las órdenes del entrenador español, los parisinos quieren seguir haciendo historia y caminar sobre los pasos del Real Madrid de Zinédine Zidane, último equipo que logró revalidar el título supremo (2016, 2017, 2018).

Pero sobre la ruta de ese eventual segundo éxito en Budapest se presenta un gigante para impedir el paso: el Bayern de Vincent Kompany (suspendido para el martes), de Harry Kane, de Luis Díaz y de Michael Olise, contra el que el PSG ya perdió en la primera fase en noviembre (2-1).

Kane completa un tridente ofensivo bávaro con el francés Michael Olise y el colombiano Luis Díaz -entre los tres han marcado 93 goles-, apoyados por la calidad de Jamal Musiala.

El poderío ofensivo del Bayern esta temporada es impresionante, con 167 goles en 49 partidos entre todas las competiciones (38 en Liga de Campeones).

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En la otra llave semifinal, Atlético de Madrid recibirá en su casa al Arsenal inglés este miércoles. El equipo colchonero, con Julián Álvarez, como su gran figura, buscará regresar a una nueva final del torneo continental europeo, luego de la más reciente en 2016 ante su rival de patio, Real Madrid.

Los encuentros de vuelta se disputarán la próxima semana, en Múnich y Londres.

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