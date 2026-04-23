Así fue la acalorada discusión entre Henrique Capriles y Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional de Venezuela afín al régimen

Recientemente, durante una sesión parlamentaria donde se discutía un acuerdo en apoyo a la 'Gran Peregrinación Nacional contra las Sanciones', Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, y Henrique Capriles, diputado de la misma instancia, sostuvieron un acalorado debate.

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Específicamente, el enfrentamiento se centró en la "existencia del bloqueo" y la precaria situación económica de los trabajadores venezolanos.

El ahora legislador, Capriles, intervino cuestionando la narrativa del chavismo del "bloqueo", señalando que la presencia de productos importados de lujo en los comercios contradice esa premisa.

"No hay bloqueo en este país, si hubiera bloqueo en este país, todos los productos importados que vemos en los comercios no estarían, si salimos al parque automotor vamos a ver una fila de camionetas último modelo que seguramente no llegan por las trochas de Colombia", expresó Capriles.

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"El país no tiene un bloqueo, nosotros estamos en desacuerdo con cualquier medida que afecte la situación de los venezolanos", continuó.

"Lo que no entendemos, si la economía lleva 20 trimestres de crecimiento y el país ha generado cientos de empresas, se han reactivado millones de emprendimientos, por qué el salario mínimo en Venezuela está por debajo de un dólar", añadió.

En contraparte, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y uno de los hombres de confianza de los regímenes de Chávez y Maduro, sostuvo: "en consecuencia, si usted quiere que se apruebe y se discuta un acuerdo en el seno de la Asamblea Nacional tiene que presentar previamente el acuerdo ante la junta directiva".

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"Pero hay un artículo primo, yo no voy a pararte bolas a ti si el artículo dice lo que dice... ¿Por qué tengo que violar el reglamento del debate?... porque a ti te da la gana", justificó Rodríguez.

En dicho debate se reportaron intercambios verbales intensos donde Rodríguez desestimó los argumentos de los "diputados de oposición", defendiendo la posición del régimen.