Aumenta el precio de la gasolina y Acpm en Colombia: este es el valor del galón en las principales ciudades del país
El precio de la gasolina y el Acpm aumentó en Colombia a partir de este lunes 4 de mayo, informó la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, tras un ajuste de 400 pesos por galón para la gasolina corriente y 200 pesos para el diésel (Acpm).
El Gobierno nacional determinó el nuevo ajuste después de varios aumentos previos, esto con el objetivo de mitigar la volatilidad internacional y asegurar la estabilidad de las finanzas públicas.
A principios de abril, los precios promedio nacionales eran de 15.551 pesos para la gasolina y 11.161 pesos para el diésel. Con este incremento, el precio promedio de la gasolina pasa a 15.848 pesos y el diésel a 11.282 pesos.
Precios de la gasolina por ciudades:
El valor del galón de gasolina varía según la ubicación. En Villavicencio, el galón de gasolina marcó el valor más alto, mientras que Pasto y Cúcuta presentan los precios más bajos.
• Bogotá: $16.291
• Medellín: $16.211
• Cali: $16.300
• Barranquilla: $15.924
• Cartagena: $15.881
• Montería: $16.131
• Bucaramanga: $16.049
• Villavicencio: $16.391
• Pereira: $16.236
• Manizales: $16.264
• Ibagué: $16.205
• Pasto: $13.887
• Cúcuta: $14.252
Precios del diésel por ciudades:
• Bogotá: $11.576
• Medellín: $11.601
• Cali: $11.724
• Barranquilla: $11.251
• Cartagena: $11.216
• Montería: $11.466
• Bucaramanga: $11.325
• Villavicencio: $11.676
• Pereira: $11.663
• Manizales: $11.649
• Ibagué: $11.567
• Pasto: $10.496
• Cúcuta: $9.453