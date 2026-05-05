Aumenta el precio de la gasolina y Acpm en Colombia: este es el valor del galón en las principales ciudades del país

El precio de la gasolina y el Acpm aumentó en Colombia a partir de este lunes 4 de mayo, informó la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, tras un ajuste de 400 pesos por galón para la gasolina corriente y 200 pesos para el diésel (Acpm).

El Gobierno nacional determinó el nuevo ajuste después de varios aumentos previos, esto con el objetivo de mitigar la volatilidad internacional y asegurar la estabilidad de las finanzas públicas.

A principios de abril, los precios promedio nacionales eran de 15.551 pesos para la gasolina y 11.161 pesos para el diésel. Con este incremento, el precio promedio de la gasolina pasa a 15.848 pesos y el diésel a 11.282 pesos.

Precios de la gasolina por ciudades:

El valor del galón de gasolina varía según la ubicación. En Villavicencio, el galón de gasolina marcó el valor más alto, mientras que Pasto y Cúcuta presentan los precios más bajos.

• Bogotá: $16.291

• Medellín: $16.211

• Cali: $16.300

• Barranquilla: $15.924

• Cartagena: $15.881

• Montería: $16.131

• Bucaramanga: $16.049

• Villavicencio: $16.391

• Pereira: $16.236

• Manizales: $16.264

• Ibagué: $16.205

• Pasto: $13.887

• Cúcuta: $14.252

Precios del diésel por ciudades:

• Bogotá: $11.576

• Medellín: $11.601

• Cali: $11.724

• Barranquilla: $11.251

• Cartagena: $11.216

• Montería: $11.466

• Bucaramanga: $11.325

• Villavicencio: $11.676

• Pereira: $11.663

• Manizales: $11.649

• Ibagué: $11.567

• Pasto: $10.496

• Cúcuta: $9.453