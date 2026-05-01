“No hay un centavo al salario”: experto sobre el incremento anunciado por Delcy Rodríguez al ingreso mínimo mensual integral

En el Día Internacional de los Trabajadores, Venezuela no celebra, reclama. Sindicatos y organizaciones sociales salen a las calles para exigir salarios dignos, respeto a los derechos laborales y la reinstitucionalización democrática del país.

El régimen anunció un ingreso mínimo de 240 dólares, pero sin aclarar cuánto es salario real y cuánto son bonos, en un sistema marcado por la opacidad. La ONG Provea advierte: la enorme deuda social sigue intacta y los trabajadores continúan sin garantías ni estabilidad, mientras tanto, protestas han sido bloqueadas por fuerzas de seguridad, evidenciando el creciente malestar social.

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En sectores clave, hay empleados que apenas sobreviven con ingresos de 15 dólares mensuales. El mensaje es contundente: sin salarios justos, no hay dignidad y sin democracia, no hay futuro.

Óscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, habló en NTN24 sobre el salario mínimo en Venezuela y el incremento anunciado por el régimen y señaló que el incremento no se verá reflejado en las condiciones laborales como prestaciones y vacaciones.

“Lo que hemos visto es que no hay un centavo al salario, seguimos en una política de bonificación que para los trabajadores es perjudicial porque no hay ningún tipo de incidencia en las vacaciones, en las prestaciones o en las bonificaciones de fin de año”, aseguró.

“Lo que va a recibir el trabajador a partir del 1 de mayo no va a tener ningún tipo de incidencia salarial porque este sigue fijado en menos de 0,40 centavos de dólar, siendo uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina. Entendemos que el descalabro económico es el que ha hecho que el salario mínimo se ha perdido y se esperaba un proceso progresivo para recuperarlo y eso no pasó”, complementó el invitado.