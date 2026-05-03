Sigue ardiendo el descenso en la Premier League tras la victoria del Tottenham que sale de la zona roja, pero no está muy lejos

Tottenham, histórico club de la Premier League, salió de la zona de descenso merced a su victoria fuera de casa ante Aston Villa (2-1), su segundo triunfo consecutivo en el campeonato inglés.

El club del norte de Londres, decimoséptimo con 37 puntos, cede la primera plaza de descenso al West Ham (18º, 36 pts), derrotado 3-0 la víspera por el Brentford.

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Los Spurs y su entrenador Roberto De Zerbi, nombrado el 31 de marzo, se llevaron de Birmingham una victoria valiosa en la lucha por la permanencia, la segunda consecutiva tras la lograda contra el Wolverhampton (1-0) el fin de semana pasado.

El centrocampista Conor Gallagher, ex del Atlético de Madrid, marcó su primer gol con el Tottenham con un disparo raso desde fuera del área (12').

El delantero brasileño Richarlison aumentó la ventaja de cabeza al aprovechar un centro medido de su compañero de ataque francés Mathis Tel (25').

Y eso que De Zerbi no pudo contar con Xavi Simons, Dominic Solanke, Guglielmo Vicario, Cristian Romero, Mohammed Kudus y Dejan Kulusevski, entre otros, debido a las lesiones.

El de este domingo fue el segundo triunfo del DT italiano desde su llegada para reemplazar al destituido técnico Igor Tudor, que había sido contratado tras el despido de Thomas Frank después de menos de una temporada al mando.

El Aston Villa, con varios titulares habituales reservados para la Europa League, solo remató una vez a puerta, con el remate de cabeza del argentino Emiliano Buendía que permitió recortar distancias en el tiempo añadido (90+6').

El equipo de Unai Emery, quinto con 58 puntos, desperdicia la oportunidad de superar al Liverpool (4º, 58 pts), que había perdido antes (3-2) en el campo del Manchester United.

Es la tercera derrota consecutiva del Aston Villa, después de los tropiezos por 1-0 ante el Fulham en la Premier League y ante el Nottingham Forest en la ida de las semifinales de la Europa League.