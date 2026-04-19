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Domingo, 19 de abril de 2026
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Estados Unidos

"Estados Unidos sigue siendo la potencia número uno en términos militares y económicos": analista sobre ultimátum de Trump a Irán

abril 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Donald Trump amenaza con destruir centrales eléctricas y puentes de Irán si no acepta acuerdo en negociaciones.

La delegación de Estados Unidos, encabezada por vicepresidente JD Vance, viajará este lunes nuevamente a Pakistán para continuar los diálogos con el régimen de Irán.

"Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable y espero que lo acepten, porque si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán", declaró Trump.

El mandatario añadió: "Será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años. Es hora de que se acabe la máquina de matar de Irán".

Al respecto, el analista internacional Vladimir Rouvinsky explicó que Estados Unidos mantiene diversas opciones estratégicas.

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"Estados Unidos siguen siendo la potencia número uno en términos militares y económicos", afirmó, agregando que Washington probablemente implementará "un plan B o plan C" para alcanzar sus objetivos sin afectar gravemente la economía mundial.

Rouvinsky destacó el factor electoral como presión adicional para la Casa Blanca: "No se puede tener los precios altos de petróleo en un año electoral como este", señaló, indicando que Trump necesita encontrar una salida para reducir los precios del combustible antes de las elecciones de noviembre.

Respecto a Irán, el experto advirtió que la situación actual es "mucho más crítica que antes" para el régimen. "Los Estados Unidos junto con Israel han demostrado que están muy determinados para hacer las cosas a su manera", explicó.

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