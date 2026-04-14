Ecuador se enfrentará a Arabia Saudita y Guatemala en sus últimos amistosos antes de su debut en el Mundial de 2026

Ecuador continúa preparando su camino antes de tener que enfrentarse a la cita mundialista que se dará en junio. 'La Tri' se medirá ante Arabia Saudita y Guatemala en sus últimos partidos amistosos antes de debutar en el Mundial de 2026, según informó este martes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

"Este partido marcará un momento especial en la historia de 'La Tri', ya que será el encuentro número 600 en enfrentamientos de categoría A, según las consideraciones de la FIFA. Una cifra que refleja más de 87 años de trayectoria internacional, desde agosto de 1938 hasta la actualidad", afirmó sobre Arabia la FEF.

Mientras que sobre el enfrentamiento contra Guatemala señaló que el partido marcará también "la segunda ocasión en que Ecuador juegue en esta ciudad. 'La Tri' ya disputó un encuentro en Columbus el 7 de junio de 2001, cuando empató 0-0 frente a Estados Unidos. Este será el segundo amistoso de 'La Tri' en la Fecha FIFA previa al inicio del mundial, el primer rival será anunciado en los próximos días".

La federación explicó que ambos compromisos se jugarán en Estados Unidos. El primero será ante Arabia Saudita en Nueva Jersey el próximo 30 de mayo. Y el segundo amistoso se disputará en Columbus el 7 de junio ante Guatemala.

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Ecuador se encuentra en el Grupo E de de la Copa del Mundo junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil, mientras que los Halcones Verdes sauditas están en el H con España, Uruguay y Cabo Verde; por su parte, Guatemala no se clasificó a la cita que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México desde el 11 de junio.

Para el Mundial, la escuadra dirigida por el argentino Sebastián Beccacece se concentrará desde el 25 de mayo en Columbus, donde "trabajará en los últimos ajustes" para la competición, según la FEF.

En el duelo ante Arabia Saudita la selección absoluta de Ecuador registrará su encuentro número 600 desde su debut, en 1938.

Tras clasificar como segundo en las eliminatorias sudamericanas, el conjunto ecuatoriano está invicto en su campaña de preparación para el mayor torneo de fútbol con empates con Estados Unidos (1-1), México (1-1), Canadá (0-0), Países Bajos (1-1) y Marruecos (1-1).