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Sábado, 09 de mayo de 2026
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Ataque

Un sobreviviente y un muerto tras ataque de Estados Unidos a narcolancha: el Comando Sur notificó a la Guardia Costera para activar el sistema de búsqueda y rescate

mayo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque de EE. UU. en el Pacífico oriental - Captura de video
Ataque de EE. UU. en el Pacífico oriental - Captura de video
La acción se ejecutó el 8 de mayo por orden del general Francis L. Donovan.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó que llevó a cabo un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Pacífico oriental, donde uno de los narcoterroristas murió y el otro sobrevivió.

Según informó el SOUTHCOM, la acción se ejecutó el 8 de mayo por orden del general Francis L. Donovan mediante la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur.

“La inteligencia confirmó que el buque navegaba a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas varones fueron abatidos durante esta acción, y uno sobrevivió al ataque”, detalló el mando militar.

Ante eso, el Comando Sur informó que tras el enfrentamiento se notificó a la Guardia Costera de los Estados Unidos para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente.

Concluyó el informe confirmando que “ninguna fuerza militar de los Estados Unidos resultó herida”.

Desde 2025, el Gobierno del presidente Donald Trump lleva a cabo una campaña militar en aguas internacionales contra embarcaciones que presuntamente trafican drogas hacia su país.

La administración del presidente Trump señala que está en guerra con lo que llama “narcoterroristas” en América Latina.

Desde el comienzo de los ataques en aguas internacionales se han registrado más de 180 personas muertas, según un recuento de la AFP.

Este reporte del último ataque se conoce después de que el Comando Sur reportó dos ataques en los últimos días, dejando un saldo de cinco fallecidos.

En el marco de despliegue antidrogas, el 3 de enero de 2026, el presidente norteamericano anunció la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas y publicó una foto del dictador venezolano a bordo del buque "USS Iwo Jima", que fue desplegado en aguas internacionales.

Tanto Maduro como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.

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