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Viernes, 24 de abril de 2026
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Fórmula 1

Confirman que nuevo país albergará la Fórmula 1 con "carreras espectaculares y palpitantes"

abril 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Carrera de la Fórmula 1 - Foto: EFE
Carrera de la Fórmula 1 - Foto: EFE
Este viernes se conoció oficialmente que una nueva ciudad será escenario de uno de los premios del campeonato mundial de la Fórmula 1.

Durante los últimos días se han conocido grandes cambios en la máxima categoría del automovilismo relacionados con el reglamento y, por último, una nueva sede que albergará el campeonato mundial.

Este viernes se conoció oficialmente que una nueva ciudad será escenario de uno de los premios del campeonato mundial de la Fórmula 1.

Se trata del Gran Premio de Turquía, el cual regresará al calendario del Mundial de Fórmula 1 durante cinco años a partir de 2027, según anunció este viernes la presidencia turca.

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El GP de Turquía se disputará en el Estambul Park, que recibió a la F1 entre 2005 y 2011 y después en 2020 y 2021.

"Turquía vuelve a la pista con un contrato de cinco años", celebró la presidencia turca en un comunicado.

La presentación del acuerdo tuvo lugar este viernes en el palacio de Dolmabahçe, en Estambul, con la presencia del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, del director de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohamed Ben Sulayem.

El piloto japonés Yuki Tsunoda, que fue titular en Red Bull hasta diciembre, circuló en un monoplaza por una gran avenida de Estambul cerrada al tráfico a lo largo del Bósforo, hasta llegar al palacio de Dolmabahçe.

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El presidente Erdogan prometió a los fans de la F1 unas "carreras espectaculares y palpitantes".

El circuito de Estambul, de 5,34 km de longitud, cuenta con 14 curvas, entre ellas la célebre curva 8, una triple curva a la izquierda que se debe afrontar a alta velocidad.

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