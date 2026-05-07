Apagones prolongados en Venezuela han llevado a los ciudadanos a protestar a las calles

En las últimas horas se han registrado manifestaciones ciudadanas en Venezuela debido a los prolongados cortes eléctricos que han afectado a miles de personas en el centro del país.

Según reportó la cadena Venevisión, las fluctuaciones en el servicio de energía dejaron a oscuras a varios sectores de la capital, Caracas, así como los estados Zulia, Miranda, Portuguesa, Guárico, La Guaira y otros.

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Además, mediante las redes sociales, algunos ciudadanos reportaron protestas en la Av. Ricaurte de Turmero, estado Aragua, donde vecinos del sector salieron a manifestar su inconformismo con los constantes apagones y los racionamientos.

Los reportes ciudadanos indican que la situación en Venezuela es crítica y que los servicios públicos están colapsados, lo que se traduce en apagones de hasta 12 horas al día.

En algunos de los videos difundidos en las plataformas digitales se escuchan cacerolazos en rechazo a la situación, así como la quema de elementos una en una de las calles.

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De acuerdo con el equipo de Vente Venezuela, en Barinas, la crisis eléctrica se agrava cada día más, lo que llevó a habitantes del sector Las Casitas, parroquia Simón Bolívar del municipio Sosa, a alzar la voz también.

Una de las zonas más afectadas por los problemas eléctricos en Venezuela es la capital petrolera, Zulia, donde sus habitantes padecen a diario interrupciones del servicio durante horas.

Pese a la captura de Nicolás Maduro en enero, la situación no mejora y el chavismo se mantiene en el poder con Delcy Rodríguez a la cabeza.

El tejido industrial venezolano se ha deteriorado por décadas de corrupción, desinversión y desidia, agravado además por las sanciones que se profundizaron en 2019.

Desde que Estados Unidos restableció sus relaciones diplomáticas con Venezuela tras la captura de Maduro, algunas sanciones han ido mermando.

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Hace unos días, cuando Washington relajó algunas de las sanciones contra el régimen, Rodríguez aseguró que mantiene diálogo directo con las multinacionales Siemens y General Electric para atender los problemas energéticos del país.

Cabe mencionar que Rodríguez gobierna bajo presión de Estados Unidos, que dice "estar a cargo" del país y controlar su industria petrolera.