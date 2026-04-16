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Jueves, 16 de abril de 2026
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Manifestaciones

"La transición que hay en Venezuela no nos funciona": líder sindical a delegado de la Embajada de EE. UU. en Caracas

abril 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Los ciudadanos venezolanos entregaron unos documentos a un delegado de la embajada para que también sean entregados al presidente Donald Trump.

Este jueves 16 de abril, representantes de sindicatos y gremios venezolanos encabezaron una manifestación que terminó en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, donde entregaron unos documentos a un delegado, con copia al presidente Donald Trump.

Los ciudadanos venezolanos denuncian la profunda crisis que atraviesa Venezuela, exigen la liberación de todos los presos políticos y la convocatoria a elecciones libres tras más de tres meses de la captura de Nicolás Maduro.

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“Aquí hay un pueblo llano que se está rebelando contra una represión. La transición que hay en Venezuela no nos funciona a nosotros (...) Ya van 113 días de una vacante temporal que para poder legitimarse tiene que haber elecciones libres”, expresó Carlos Salazar, representante de la Coalición Sindical Venezolana, al funcionario mientras entregaba los documentos.

Rafael Torres, jefe de la oficina de investigaciones de la Embajada de EEUU, quien fue el encargado de recibir los documentos dijo que no estaba autorizado a emitir declaraciones, pero prometió entregar los documentos.

“Yo les garantizo que esto que ustedes están consignado, los documentos, sus inquietudes, las voy a consignar con mis jefes para que ellos hagan sus evaluaciones pertinentes y tomen las decisiones que sean”, dijo.

Además de trabajadores, en la manifestación también hubo una importante participación de familiares de presos políticos quienes exigieron la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas.

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Durante su paso por la sede diplomática, los ciudadanos venezolanos también pidieron una futura reunión con el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, quien fue designado y confirmado mediante una declaración de la jefe de la misión diplomática, Laura Dogu.

En el texto, emitido el 15 de abril, la diplomática norteamericana detalló que John Barrett llegará próximamente a Venezuela para ocupar su puesto y desempeñarse como el próximo encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas.

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