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Lunes, 20 de abril de 2026
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Jugadores Selección Colombia Sub-17 - Foto: EFE
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Mundial Sub-17

Colombia tras gritar campeón lidera lista de siete selecciones sudamericanas que estarán en la Copa del Mundo Sub-17 de Catar: ¿está La Vinotinto?

abril 20, 2026
Por: Natalya Baquero González
La edición número 21 del certamen mundialista se disputará en noviembre en territorio catarí.

Con el título de la selección Colombia, finalizó el Campeonato Sudamericano Sub-17, competencia de la Conmebol que otorgó siete cupos a la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en Catar, listado que los cafeteros lideran.

La Tricolor fue uno de los seleccionados que fue de menos a más en este torneo, tanto así que logró superar los baches, recomponerse e instalarse en la fase final del torneo, donde con un buen sistema de juego y concentración demostró superioridad ante dos grandes potencias de este campeonato como lo son Brasil y Argentina, combinados a los que venció por goleada.

Los dirigidos por Freddy Hurtado vencieron en la fase semifinal a la ‘Canarinha’ 3 goles por 0, mientras que en la gran final se impusieron 4 tantos a 0 ante la ‘albiceleste’, con lo que levantaron su segundo título en la historia del Sudamericano Sub-17.

Tras el campeonato de Colombia y los juegos clasificatorios, se definió el listado de las siete selecciones que representarán a la Conmebol en la Copa del Mundo de Catar 2026.

Estos son los equipos clasificados al Mundial de la categoría 2026

Junto a la ‘Tricolor’, que lidera la lista de clasificados al certamen mundialista, Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Uruguay y Venezuela.

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Cabe destacar que la ‘albiceleste' logró el segundo lugar, tras quedarse con el subcampeonato, mientras que la ‘Verdeamarela’ se ubicó tercera, tras vencer en el juego por el tercer puesto a Ecuador, quien se quedó con el cuarto lugar tras avanzar a las semifinales.

Entre tanto, selecciones como Uruguay y Chile disputaron encuentros clasificatorios en los que vencieron a Venezuela y Bolivia, quienes definieron la séptima casilla en un juego directo, en el cual la Vinotinto se impuso por la mínima diferencia, hecho que le permitió sellar su tiquete a la Copa del Mundo de Catar.

Historial de clasificaciones al Mundial Sub-17

Desde la creación de este certamen en 1985, la selección brasileña es la que cuenta con más participaciones; con su clasificación a Catar 2026, suma 20. La única vez que no alcanzó este objetivo fue en Japón 1993, año en que Colombia se proclamó campeón.

  • Brasil – 20 participaciones.
  • Argentina – 17 participaciones.
  • Colombia – 8 participaciones.
  • Ecuador – 7 participaciones.
  • Uruguay – 7 participaciones
  • Chile – 7 participaciones.
  • Venezuela – 4 participaciones.

¿Cuándo se jugará la Copa del Mundo sub-17?

La edición número 21 del certamen mundialista de la categoría está previsto que se desarrolle en el mes de noviembre en Catar, sede que podría cambiar, teniendo en cuenta el conflicto de Medio Oriente.

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De momento, hay que esperar cómo avanza la situación en el Golfo Pérsico; de lo contrario, la FIFA debería tener un plan B para el desarrollo del torneo mundialista.

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