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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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estrecho de Ormuz

Superpetrolero chino atraviesa el estrecho de Ormuz en medio de la tensión entre Irán y Estados Unidos

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz - AFP
Estrecho de Ormuz - AFP
El buque de gran capacidad Yuan Hua Hu se encuentra anclado frente al golfo de Omán, cerca de donde la Armada norteamericana ha impuesto un bloqueo a los buques iraníes, según datos de LSEG.

Un superpetrolero chino que transportaba dos millones de barriles de crudo iraquí intentaba cruzar este miércoles el Estrecho de Ormuz, de acuerdo con datos de seguimiento de LSEG y Kpler.

El buque de gran capacidad Yuan Hua Hu se encuentra anclado frente al golfo de Omán, cerca de donde la Armada norteamericana ha impuesto un bloqueo a los buques iraníes, según datos de LSEG.

El buque Yuan Hua Hu, perteneciente y operado por la filial de Hainan de COSCO Shipping Energy Transportation y arrendado por Unipec, división comercial de Sinopec, embarcó cerca de dos millones de barriles de crudo Basrah Medium en la terminal de Basrah, en Irak, a comienzos de marzo.

Según los registros de rastreo, desde entonces había permanecido detenido dentro del Golfo. Su destino final está previsto en Asia.

Irán ha bloqueado de hecho el transporte marítimo a través del estrecho desde el estallido de la guerra con Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero.

Esta ruta representaba aproximadamente una quinta parte del transporte mundial de petróleo y gas natural licuado, además de otras materias primas fundamentales.

o

l férreo control de Irán sobre la vía marítima ha sacudido a los mercados mundiales y ha dado a Teherán una importante capacidad de presión, mientras que Estados Unidos ha impuesto su propio bloqueo naval a los puertos iraníes a pesar del frágil alto el fuego en vigor desde el 8 de abril.

El control de Irán sobre el estrecho sigue siendo uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones con Estados Unidos para cerrar el conflicto, que hasta ahora no han logrado un avance decisivo.

El miércoles, Ebrahim Azizi, presidente de la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní, afirmó que su comité había finalizado un plan para gestionar la vía marítima.

"La República Islámica de Irán pretende utilizar esta posición estratégica como palanca de poder mediante una gestión estratégica del estrecho de Ormuz", declaró, según la televisión estatal.

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