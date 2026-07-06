NTN24
Lunes, 06 de julio de 2026
Lunes, 06 de julio de 2026
Donald Trump

Trump afirmó que "no sabía lo que era una tarjeta roja" en medio de polémica tras expulsión a Folarin Balogun: "Dije: eso es mucho poder"

julio 6, 2026
Por: Diana Pérez
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump | Foto: EFE
Trump apuntó, nuevamente, en contra del árbitro brasileño Raphael Claus y dijo que cuando revisó sus antecedentes "no eran muy buenos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a ser el centro de la polémica tras reconocer que no sabía lo que era una tarjeta roja luego de su pedido a la FIFA para que revisara la expulsión del futbolista Folarin Balogun en el partido que enfrentó ante Bosnia en los dieciseisavos del Mundial.

TE PUEDE INTERESAR:

El mandatario norteamericano ha sorprendido al mundo al revelar que antes de la polémica por la expulsión del delantero del Monaco no sabía lo que era una tarjeta roja y que tuvo que buscarlo para poder entender la situación.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el líder republicano se refirió al polémico caso y dijo ante los periodistas que considera que la decisión de levantarle la sanción al futbolista fue "brillante".

"Creo que tomaron una brillante decisión y creo que la decisión del árbitro fue horrible y nadie habla de eso. Ellos solamente hablan de la tarjeta roja", empezó diciendo.

o

Y admitió que "la tarjeta roja... ni siquiera sabía que era una tarjeta roja. Cuando lo descubrí dije: 'ustedes tienen que estar bromeando'. Su mejor futbolista no va a jugar la siguiente semana o en el siguiente juego y dije: '¡Wow! eso es mucho poder'".

Trump apuntó, nuevamente, en ese momento contra el árbitro brasileño Raphael Claus y dijo que cuando reviso sus antecedentes "no eran muy buenos".

Esto luego de que se el mandatario revelara que le pidió a la FIFA, durante una conversación con Gianni Infantino, revisar la expulsión del artillero del conjunto norteamericano de cara al partido que enfrentará ante Bélgica en los octavos de final.

El jefe de Estado acotó que: "así que, sí, pedí una revisión por parte de la FIFA. Hablé con un hombre muy respetado, y, por cierto, cuyo nivel de respeto se ha multiplicado por 10. Ya era respetado antes de que esto comenzara, pero, ya sabes, realmente impulsó el tema en este país. Yo fui quien logró que lo hicieran".

Tras el levantamiento de la sanción del futbolista, el presidente de la FIFA se pronunció y explicó que, sí recibió el pedido de Trump, pero que "los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos”. “Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre", remató.

Temas relacionados:

Donald Trump

Selección de Estados Unidos

Expulsión

Futbolistas

FIFA

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"María Corina es la única que puede evitar que haya un estallido social": eurodiputado Hermann Tertsch sobre situación en Venezuela tras los terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué pasa entre EE. UU. y Diosdado Cabello? Diego Scharifker analiza la polémica foto de John Barret

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Unicef alerta que 680 mil niños necesitan ayuda tras el terremoto en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Por qué un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está volando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela?: esto se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La deforestación no da tregua: el mundo perdió 40 millones de hectáreas de bosque en diez años

Ver más

Videos

Ver más
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

NASA revela imágenes satelitales de la magnitud de los daños en Venezuela tras los terremotos: 59.000 edificios fueron destruidos o presentan daños

John Barret y Diosdado Cabello
Diosdado Cabello

¿Qué pasa entre EE. UU. y Diosdado Cabello? Diego Scharifker analiza la polémica foto de John Barret

Terremotos en Venezuela | Foto EFE
Terremoto en Venezuela

“Tenían un arma y no una pala”: Líder de los Topos de Chile explicó cómo los militares del régimen venezolano obstruyeron la actividad de rescate

Mapa de Suramérica / FOTO: Captura de pantalla
Gobiernos de izquierda en América Latina

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

México | Foto Canva
México

Expertos analizan el lavado de dinero con remesas en México y la inacción de las autoridades

Más de Deportes

Ver más
AT&T Stadium de Arlington o Estadio de Dallas - Foto: EFE
Mundial 2026

Las históricas selecciones campeonas del mundo que buscarán brillar en el monumental AT&T Stadium de Arlington, el estadio más grande del Mundial 2026

Estadio EE. UU. Mundial 2026 - Foto EFE/ Banderas LGBTIQ+ - Foto Canva de referencia
Mundial 2026

Este es el partido del Mundial en el que la FIFA permitirá el ingreso de banderas arcoíris como celebración del mes del orgullo LGBTIQ+

Mahmoud Abunada, junto a sus compañeros de la selección de Catar en el Mundial 2026 - Foto: AFP
Mundial 2026

Entre lágrimas así reaccionó el arquero de Catar, tras ser elegido MVP en el juego contra Suiza

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Esta tragedia evidenció lo que todos sabíamos, que Venezuela se ha convertido en un estado fallido": María Corina Machado habla sobre su posible regreso

Faizon Love | Foto: AFP
Actor

Actor Faizon Love de la famosa cinta 'Elf' fue detenido por autoridades norteamericanas

Terremotos en Venezuela | Foto EFE
Terremoto en Venezuela

“Tenían un arma y no una pala”: Líder de los Topos de Chile explicó cómo los militares del régimen venezolano obstruyeron la actividad de rescate

AT&T Stadium de Arlington o Estadio de Dallas - Foto: EFE
Mundial 2026

Las históricas selecciones campeonas del mundo que buscarán brillar en el monumental AT&T Stadium de Arlington, el estadio más grande del Mundial 2026

Papa León XIV | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Papa León XIV envió 100.000 euros a Venezuela para ayudar con las labores de socorro tras poderosos terremotos

Aficionados en Nueva York - Foto AFP
Mundial 2026

Incendian autobús del Mundial y adolescente sufre un impacto de bala en el pie durante caótica celebración en Nueva York

Pesos colombianos - Foto Canva de referencia
Dinero

Revelan uno de los errores más frecuentes al recibir la prima: "Se va de las manos en muy poco tiempo"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre