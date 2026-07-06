Trump afirmó que "no sabía lo que era una tarjeta roja" en medio de polémica tras expulsión a Folarin Balogun: "Dije: eso es mucho poder"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a ser el centro de la polémica tras reconocer que no sabía lo que era una tarjeta roja luego de su pedido a la FIFA para que revisara la expulsión del futbolista Folarin Balogun en el partido que enfrentó ante Bosnia en los dieciseisavos del Mundial.

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El mandatario norteamericano ha sorprendido al mundo al revelar que antes de la polémica por la expulsión del delantero del Monaco no sabía lo que era una tarjeta roja y que tuvo que buscarlo para poder entender la situación.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el líder republicano se refirió al polémico caso y dijo ante los periodistas que considera que la decisión de levantarle la sanción al futbolista fue "brillante".

"Creo que tomaron una brillante decisión y creo que la decisión del árbitro fue horrible y nadie habla de eso. Ellos solamente hablan de la tarjeta roja", empezó diciendo.

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Y admitió que "la tarjeta roja... ni siquiera sabía que era una tarjeta roja. Cuando lo descubrí dije: 'ustedes tienen que estar bromeando'. Su mejor futbolista no va a jugar la siguiente semana o en el siguiente juego y dije: '¡Wow! eso es mucho poder'".

Trump apuntó, nuevamente, en ese momento contra el árbitro brasileño Raphael Claus y dijo que cuando reviso sus antecedentes "no eran muy buenos".

Esto luego de que se el mandatario revelara que le pidió a la FIFA, durante una conversación con Gianni Infantino, revisar la expulsión del artillero del conjunto norteamericano de cara al partido que enfrentará ante Bélgica en los octavos de final.

El jefe de Estado acotó que: "así que, sí, pedí una revisión por parte de la FIFA. Hablé con un hombre muy respetado, y, por cierto, cuyo nivel de respeto se ha multiplicado por 10. Ya era respetado antes de que esto comenzara, pero, ya sabes, realmente impulsó el tema en este país. Yo fui quien logró que lo hicieran".

Tras el levantamiento de la sanción del futbolista, el presidente de la FIFA se pronunció y explicó que, sí recibió el pedido de Trump, pero que "los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos”. “Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre", remató.