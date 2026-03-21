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Sábado, 21 de marzo de 2026
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Unión Europea

Unión Europea fija meta de reducir 90% de emisiones para 2040, pero expertos piden mayor ambición

marzo 21, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
La Unión Europea aprobó reducir en un 90% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2040, un objetivo clave en su camino hacia la neutralidad climática, aunque organizaciones ambientalistas advierten que es insuficiente.

El nuevo objetivo busca acelerar la transición energética del bloque y avanzar hacia la meta de cero emisiones netas en 2050. Sin embargo, desde distintas organizaciones cuestionan su alcance.

Pedro Zorrilla, responsable de cambio climático de la Greenpeace, aseguró que la medida “va en la dirección correcta”, pero no responde a la urgencia actual.

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“La neutralidad climática debería alcanzarse en 2040, según lo que indican los estudios científicos”, afirmó.

El experto también señaló que Europa tiene una mayor responsabilidad por su historial de emisiones y su capacidad económica, lo que obliga a acelerar los esfuerzos.

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Además, advirtió sobre retrocesos en políticas clave, como la transición a vehículos eléctricos, atribuidos a presiones de la industria.

Zorrilla destacó que, mientras algunos países europeos avanzan más rápido, otros e incluso regiones fuera del bloque como Colombia, están mostrando compromisos relevantes en la reducción de combustibles fósiles.

De acuerdo con el experto, refleja una posición “avanzada e inteligente”. No obstante, advirtió que este proceso requiere apoyo internacional, especialmente de los países más ricos, para garantizar una transición justa que proteja empleos y economías.

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