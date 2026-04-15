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Miércoles, 15 de abril de 2026
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Benjamín Netanyahu

Benjamin Netanyahu dio instrucciones al ejército de Israel para seguir atacando Hezbolá y lograr la paz "mediante la fuerza"

abril 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Benjamin Netanyahu - Foto EFE
Benjamin Netanyahu - Foto EFE
El primer ministro de Israel dijo que Israel estaba cerca de acabar definitivamente con el grupo terrorista.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el miércoles que el ejército israelí continuó atacando a Hezbolá y estaba a punto de superar lo que describió como el "bastión de la milicia" en la ciudad Bint Jbeil, en un momento en el que ha aumentado la presión para un alto el fuego entre Israel y el Líbano.

En una declaración en video, Netanyahu afirmó haber dado instrucciones a los militares para que continúen reforzando la zona de seguridad en el sur del Líbano, al tiempo que negocia un acuerdo de paz con Beirut.

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"Estas negociaciones no se habían llevado a cabo en más de 40 años. Se están produciendo ahora porque somos muy fuertes y los países se están acercando a nosotros, no solo el Líbano", señaló.

Contó además que, en las conversaciones con el Líbano, Israel tiene dos objetivos principales: el desmantelamiento de Hezbolá y una paz sostenible que se "logre mediante la fuerza".

El conflicto entre Israel y Hezbolá —respaldado este último por el régimen de Irán — en el Líbano se reavivó después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán el 28 de febrero desencadenaran un conflicto más amplio en Medio Oriente.

Netanyahu afirmó que las fuerzas israelíes estaban centradas en Bint Jbeil, a la que calificó como la capital de Hezbolá en el sur del Líbano. "En efecto, estamos a punto de eliminar este gran bastión de Hezbolá", aseveró de manera contundente.

Respecto al régimen iraní, el primer ministro mencionó que Estados Unidos mantiene informado a Israel y que ambos países coinciden en sus objetivos de lograr la retirada del material nuclear enriquecido del régimen, la cancelación de las capacidades de enriquecimiento dentro del país y la apertura del estrecho de Ormuz.

"Es demasiado pronto para decir cómo terminará este asunto, o incluso cómo evolucionará", agregó. Si se reanudaran los combates, "estamos preparados para cualquier escenario", advirtió.

Las declaraciones de Netanyahu se producen en medio de un anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la negativa de China a enviar armas al régimen de Irán.

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"Han aceptado no enviar armas a Irán… El presidente Xi (Jinping) me dará un abrazo grande y bien fuerte cuando llegue allí dentro de unas semanas", escribió Trump en un mensaje en su cuenta de Truth Social.

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